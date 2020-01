«Norges klimahykleri er formidabelt»

«Norway's climate change hypocrisy is breathtaking.»

Slik starter kommentarartikkelen fra Financial Review-skribent Robert Guy, som har blitt mye delt på sosiale medier i Norge denne uken.

Mens Australia brenner, retter australiere et stadig mer kritisk søkelys mot Equinors planlagte aktivitet «down under» - og nå også mot Norges generelle oljeaktivitet.

– Grønnvasking på sitt beste

Robert Guy mener at Norge framstiller seg selv som «klimaets store beskytter», særlig med tanke på at Oljefondet i fjor trakk seg ut av selskaper som jobber med olje- og gassutvinning.

– Forsøket på å få et moralsk overtak i klimakampen ville vært prisverdig hvis ikke statsminister Erna Solberg i forrige uke åpnet Johan Sverdrup-feltet - Norges tredje største oljefelt. Noensinne, skriver han, og viser til at Sverdrup etter hvert vil produsere opptil 660.000 fat om dagen.

– Equinor (...) sier at de nye fatene vil bli produsert med CO 2 -utslipp på under 4 prosent av verdensgjennomsnittet, fordi prosjektet er drevet med bruk av vannkraft. Dette er grønnvasking på sitt beste. Det er stor forskjell på utslippsintensiteten i oljeproduksjonen og CO 2 som frigjøres gjennom produkter som bensin, som kommer til å bli laget av oljen fra Johan Sverdrup, skriver kommentatoren.

Oljeetterspørselen økte i 2019

Australske myndigheter har godkjent Equinors tredje utkast til miljøplan for leteboring i Australia. Illustrasjon: Equinor

Til slutt skriver Guy at Norges intensjon om å fortsette produksjonen «understreker en ubehagelig sannhet: den globale oljeetterspørselen er fortsatt sterk og det er åpenbart penger i å produsere dette på lang sikt».

Han skriver også at oljeetterspørselen økte med 900.000 fat om dagen i tredje kvartal 2019, sammenlignet med året før, og at tre fjerdedeler av veksten kom i Kina.

Likevel advarer kommentatoren om at olje ikke er en sikker vinner, på grunn av økende press for strengere utslippskrav, og nye, billige forsyningskilder som amerikansk skifergass.

Viser til Sverdrup-feltet

Statsminister Erna Solberg (H) og resten av politisk ledelse ved Statsministerens kontor (SMK), har ikke ønsket å kommentere kritikken fra Guy.

SMK henviser i stedet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), som skriver følgende til TU:

«For å nå målsetningene i Parisavtalen er vi avhengig av at klimapolitikken reduserer etterspørselen etter olje og gass i framtida. Dette vil påvirke norsk økonomi og oljepolitikk. Norge forsterker nå sine klimaambisjoner, og vi bruker mye ressurser til å utvikle og ta i bruk nye klimavennlig teknologi. Dette vil bidra til å redusere utslipp, også i andre land. Alle sektorer må kutte i sine utslipp, også olje og gass, derfor er det bra at vi på Stortinget fikk vedtatt elektrifisering av Sverdrup-feltet. Dette er et viktig skritt for å få norske utslipp ned.»