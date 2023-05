Norge styrker samarbeidet med Storbritannia om undersjøisk trygghet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og hans britiske kollega Ben Wallace signerte torsdag en intensjonsavtale i London. Erklæringen skal styrke og videreutvikle det samarbeidet som allerede eksisterer, skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Sabotasjen mot Nord Stream-kablene har vist hvor sårbare vi er. Det må vi ta på alvor, sier Gram.

Gram sier at det blant annet blir mer patruljering i norsk farvann.

– Vi har lenge ønsket mer alliert tilstedeværelse i våre farvann. Britene er mer til stede nå enn tidligere, det er vi glade for, sier Gram til NTB.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet skal avtalen styrke landenes evne til å jobbe sammen med å beskytte felles interesser i Nordsjøen. Blant annet ved å øke patruljeringen i havområdene med fly av typer P-85 og F-35.

– Vi øker vår felles innsats for å beskytte kritisk infrastruktur på havbunnen, sier Wallace i en uttalelse.

Gir nye våpen

Under møtet kom det også fram at Norge og Storbritannia går sammen om å gi åtte langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS til Ukraina. I tillegg gis det tre Arthur-radarer som kan fange opp hvor artilleri står.

– Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. Det er behov for mer våpen og dette er høyt etterspurte kapasiteter for Ukraina som vi ikke hadde fått til uten et tett samarbeid med Storbritannia, sier Gram.

– Dette er et våpen som har hatt stor virkning i krigen, og det har gitt Ukraina muligheten til å begrense russiske forsyningslinjer og slå ut en rekke viktige mål bak frontlinjene, sier Gram.

Det norske forsvaret er i ferd med å erstatte sine Arthur artillerilokaliseringsradarer med nye. Etter planen skal disse leveres til forsvaret i 2024 og 2025. MLRS er utrangert og derfor ikke en del av den militære strukturen.

Vil ikke kommentere F16

Gram sier at han og Wallace blant annet diskuterte behovet for å opprettholde takten i donasjonene til Ukraina.

– Her er britene veldig ledende og drivende i det arbeidet. Det er Ukrainas behov som legger premissene her. Det koordineres betydelig internasjonalt, sier Gram.

Et spørsmål som igjen dukket opp, er når Vesten skal gi F16-jagerfly.

– Vi har ikke spesifikt diskutert F16. Vi får mange spørsmål om det, men det er ikke konkret på dagsordenen i Norge nå. Vi har jobbet mye om å samkjøre oss om stridsvogn- og luftverndonasjoner. Jeg vil ikke kommentere eller spekulere om mulige framtidige donasjoner, sier Gram.