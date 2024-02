I tillegg vil Norge donere gummibåter og utstyr for om lag 60 millioner kroner.

Treningen skal starte opp i vår, som et første skritt i det maritime koalisjonsarbeidet som Norge leder sammen med Storbritannia, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Norge stiller med etterspurt kompetanse i verdenstoppen. Vi har utviklet et godt forhold til ukrainske marinesoldater gjennom trening i Norge. Nå tar vi dette samarbeidet videre og etablerer et særskilt treningsopplegg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han er torsdag i Brussel på Natos forsvarsministermøte.

– Hvor mange ukrainske soldater er det snakk om?

– Jeg har ikke noe nøyaktig tall over det. Men den samlede norske treningsmisjonen for Ukraina er jo omfattende. I sum har vi hundrevis av norske soldater som er ute og trener ukrainske soldater, sier Gram til NTB.

Holde handelsruter åpne

Treningen vil i første omgang vare om lag ett år i samarbeid med allierte nasjoner. Det skal starte opp i Nederland.

Soldatene skal først og fremst trenes i småbåtoperasjoner. Målet er å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst.

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å holde handelsrutene i Svartehavet åpne, sier forsvarsministeren.

Ungarn bremsekloss

På menyen for dagens forsvarsministermøte står videreutvikling av Natos nye rammeverk som ble vedtatt på toppmøtet i Vilnius i fjor. Planene om et sterkere kollektivt forsvar skal fylles med innhold.

Men en stor bremsekloss, særlig for Norge og det nordiske samarbeidet, er at Sverige fortsatt ikke er ratifisert som Nato-medlem.

Etter at Tyrkia omsider ratifiserte svenskenes Nato-søknad, har Ungarn, trass i løfter om det motsatte, blitt stående som det siste landet som ikke har godkjent Sverige.

Og til mange Nato-diplomaters store frustrasjon trekker prosessen ut. Gram er blant dem som kommer til å gi Ungarn en tydelig beskjed på Nato-møtet:

– Vi har et helt klart budskap: Nå må Sverige komme inn. Det er på høy tid og ikke noe å vente med. For Norges del er det jo sånn at vi ikke kommer i mål med planene våre på den måten vi ønsker så lenge Sverige ikke er fullverdig medlem, sier han.

I fem uker i fjor lærte operatørene i Kystjegerkommandoen ukrainske marinesoldatene å blant annet bruke småbåter til taktisk forflytning og infiltrasjon, skjult overvåke og rekognosering, samt offensive operasjoner. Foto: Catharina Molland Dale / Forsvaret

– Krigen raser

På forsvarsministermøtet blir det også et møte i Nato-Ukraina-rådet. Etter snart to års krig ser frontene mellom Ukraina og Russland ut til å ha frosset.

– Det er riktig at det på landfronten ikke er så mye bevegelse. Men det skjer mye. Krigen raser for fullt. Og så ser vi jo at i Svartehavsregionen har ukrainerne hatt framgang og har lyktes med å presse det russiske sjøforsvaret tilbake, påpeker Gram.

– Det er viktig for å kunne eksportere korn, noe som vil gi Ukraina økonomisk styrke til å stå i striden. Det er jo noe av dette vi vil understøtte gjennom å ta en lederrolle i den maritime koalisjonen, sier Gram.

Men han avviser at støtten blant Nato-allierte står i fare for å forvitre.

– Men det er krevende, og det er veldig viktig at vi sender tydelig signal om at vi står i dette så lenge det er nødvendig.