Norge øremerker midler til atomsikkerhet i Ukraina

– En atomulykke i Ukraina vil kunne få konsekvenser også utenfor landets egne grenser, skriver regjeringen i en pressemelding.

Blant annet vil Norge støtte arbeidet til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) med 100 millioner kroner. Dette sikrer at byråets eksperter fortsatt kan være til stede i Ukraina. I dag er IAEA til stede ved anlegget i Tsjernobyl, kjernekraftverket Zaporizjzja, som er okkupert av Russland, og de tre øvrige operative kjernekraftverkene i landet.

– IAEAs eksperter gir det internasjonale samfunnet uavhengige og troverdige vurderinger om tilstanden ved atomanleggene. Det er viktig for oss å ha tilgang til slik uavhengig informasjon. Dessuten bidrar de også med teknisk støtte og assistanse for å forhindre en atomulykke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Skal redusere risikoen

I tillegg blir atomsikkerhetssamarbeidet med Ukraina utvidet med 150 millioner kroner, som skal forvaltes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Støtten skal sette ukrainske myndigheter i stand til å redusere risikoen for ulykker og hendelser som medfører utslipp av radioaktive stoffer, og redusere risikoen for at radioaktivt materiale kommer på avveier.

– Vi vil bidra til at ukrainske myndigheter kan gjenoppta trygg og sikker drift av anlegg og områder som er direkte berørt av krigshandlinger. Gjenoppbygging av infrastruktur og kontroll i Tsjernobyl vil stå sentralt. Slik bidrar Norge til at sikkerheten økes, sier Huitfeldt.

De 250 millioner kronene er fordeling av penger fra Nansen-programmet for Ukraina, opplyser UD til NTB.

IAEA-direktøren takker Norge

IAEA-direktør Rafael Mariano Grossi er i Oslo mandag.

– I Oslo har jeg mottatt et viktig bidrag fra Norge som skal hjelpe IAEA med å fortsette å sørge for viktig støtte til Ukraina, beskytte landets kjernefysiske infrastruktur og å vurdere skadene fra flommen i Kakhovka-dammen, skriver han på Twitter.

I en annen twittermelding uttrykker han takknemlighet:

– Takk, Norge og Anniken Huitfeldt, for den sjenerøse støtten IAEAs uunnværlige arbeid med å forsikre kjernefysisk sikkerhet i Ukraina.

Tidlig ute

Norge var blant landene som var først ute med å levere utstyr til Ukraina for å øke atomsikkerhet etter invasjonen i februar i fjor. Allerede i mars ble det levert utstyr til grensekontrollmyndigheten og til Rivne kjernekraftverk.

– Vi har utviklet et nært samarbeid med ulike ukrainske myndigheter og aktører om økt atomsikkerhet i en årrekke. Gjennom konkrete prosjekter har det bilaterale samarbeidet bidratt til økt atomsikkerhet i landet, sier direktør Per Strand i DSA.

Huitfeldt til gjenoppbyggingskonferanse

Tirsdag reiser utenriksministeren til London for å delta på en internasjonal konferanse om støtte til gjenoppbyggingen av Ukraina.

I tillegg til en rekke mål for å styrke atomsikkerheten, er det utarbeidet en ny målsetting for 2023, nemlig å styrke Norges rolle som en global støttespiller for Ukrainas fredsplan.