Norge har høyest stråledoser på CT i Norden. Margrethes forskning bidrar til å redusere kreftfaren

– Det er kanskje litt gjengs at jo høyere dose pasienten får, jo bedre bilder får du. Men så har man i senere tid oppdaget at sånn er det faktisk ikke. Det er på et eller annet tidspunkt at det ikke blir bedre uansett.

Det forteller fagradiograf Margrethe Kallestad Rasmussen ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

Intervensjonssenteret er et forskningssenter som er utstyrt med det siste innen helseteknologi, og her undersøker Rasmussen hvordan man kan redusere stråledosen som pasienter får under en CT-undersøkelse.

– Vi er vel det landet i Norden som har høyest stråledoser på CT, sier hun.

Stråleindusert kreft

CT (computertomografi) er en radiologisk undersøkelse der røntgenstråler sendes gjennom kroppen fra røntgenrør som roterer rundt pasienten. Undersøkelsen tar kun få sekunder og gir detaljerte snittbilder av kroppen.

– Du får mye mer ut av bildene fra en CT enn vanlig røntgen, sier Rasmussen.

Men strålingen fra CT er høyere enn ved vanlig røntgen og kan derfor i større grad øke faren for at pasienten kan få stråleindusert kreft. Strålingens effekt er at den skader og ødelegger celler i kroppen.

Ioniserende stråling og dose En felles betegnelse for strålingen fra røntgenapparater og radioaktive kilder for ioniserende stråling.

Er svært energirik og kan både ionisere og eksitere de molekylene som blir truffet, som betyr at det dannes ionisasjon innebærer at et elektron blir "sparket" ut av molekylet slik at det dannes et positivt ion. Elektronet som ble sparket ut kan slå seg ned på et annet molekyl og danne et negativt ion.

Som mål på virkningen av stråling i vev, benyttes enheten Sievert (Sv). Stråledosen i en CT-undersøkelse er på mellom 10-30 millisievert (mSv). Et røngtenbilde hos tannlegen er på 5–10 mikrosievert (µSv).

1 mSv = 0.001 Sievert. 1 μSv = 0.000001 Sievert. Kilde: Fysisk Institutt ved UiO og SNL.no

– Kreften kommer først etter 20 til 30 år, og derfor er man er ekstremt forsiktig med CT av unge, sier hun.

Ingen øvre grense

– Hvorfor gir vi høye stråledoser i Norge?

– Jeg mistenker at på vanlige kliniske avdelinger, på sykehus, så er det ekstremt mye å gjøre hele tiden. Du har pasient på pasient, og har knapt tid til å spise lunsj. Og da har man jo ikke tid til å surre rundt med å optimalisere protokollene, svarer hun.

Hun forteller at det ikke finnes en øvrig grense på hvor mye stråling en pasient kan få i løpet av et år, men at stråledosen må balanseres opp mot behovet for å få gode nok bilder.

– Okey, så får du litt dose, men vil du heller dø av kreft? sier hun, og påpeker at man hele tiden veier opp at undersøkelsen er berettiget.

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som godkjenner berettiget strålebruk i Norge.

At Norge har så høyt bidrag på stråledoser fra CT bekrefter Eva Friberg, fagdirektør i medisinsk strålebruk ved DSA. Hun refererer til en rapport utgitt i 2015:

«I et europeisk perspektiv ligger Norge noe under gjennomsnittet i antall radiologiske undersøkelser samlet sett, men nesten på topp i antall CT-undersøkelser. Som et resultat av det høye CT-forbruket, ligger Norge også i toppen når det gjelder stråledoser fra radiologiske undersøkelser sammenlignet med resten av Europa».

Friberg legger til at tallgrunnlaget i rapporten er fra 2008, men at dosebidraget nok er høyere i dag.

– CT er nok mer i bruk i dag, så bidraget er større, sier hun.

3D-printing av lever

Intervensjonssenteret ved OUS En fellesressurs i norsk helsetjeneste, etablert av Stortinget i 1996

Samarbeider med alle enheter i helsetjenesten om å utvikle nye behandlingsmetoder og -strategier, sammenlikne nye og etablerte metoder og gjøre studier av de sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder

Driver opplæring av helsepersonell i nye behandlingsmetoder med kurs på simulatorer, organmodeller, dyremodeller og med pasienter

Bistår industrien med opplæring i bruk av nye teknologier. Avdelingen ledes av professor Erik Fosse Kilde: Det medisinske fakultet, UiO

Ved siden av fulltidsjobben på Intervensjonssenteret, som altså går ut på å optimalisere CT-undersøkelser av pasienter, tar Rasmussen en master på Oslomet.

I oppgaven har hun 3D-printet en lever som hun bruker til optimalisering av leverprotokoller, det vil si kjøre CT-undersøkelser med så lave doser som mulig uten at det går på bekostning av bilderesultatene.

Resultatene deler hun med radiografer på andre avdelinger, slik at de kan implementere det på sine scannere.

Elsker jobben sin

– Jobben min er helt konge! ler Rasmussen.

Fagradiograf Margrethe Rasmussen er veldig glad i jobben sin på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Her med reporter Tuva Strøm Johannessen på bordet. Foto: Eirik Helland Urke

I to år har hun hatt det hun ser på som drømmejobben. Hun ønsket seg bort fra hektiske vakter og nattskift i sin første jobb på akuttavdelingen på Haukeland sykehus. I tillegg ønsket hun å ta master, noe som det ikke var tid til på akuttavdelingen.

– Jeg så jobbannonsen og bare, hæ? Går det an å ha en så kul jobb? Så søkte jeg, og forventet ikke å få den. Men ble ringt opp, flyttet til Oslo, begynte her, og har blitt her siden, smiler hun.

– Hvis du først syns forskning er spennende, så er det helt fantastisk å ha en arbeidsplass sånn som dette. Og ikke bare bli en av mange som bare gjør masse produksjon, avslutter hun.