Norge er godt forberedt på Industri 4.0

Marte Daae-Qvale Holmemo, som er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, prøver å se inn i den krystallkula vi kaller Industri 4.0. Hva vil skje når de industrielle produksjonssystemene integreres og virkningen av IoT, robotisering, AI og maskinlæring slår inn i det norske arbeidslivet?

Vi må selvfølgelig være bevisst på hva teknologien kan gjøre etter hvert som den utvikler seg, slik at vi kan utnytte den best mulig, både industrielt og menneskelig. Med så mye teknologi som industrien tar i bruk, går det en grense mellom hva som oppfattes som smart og hva som kan ha en snev av overvåkningsteknologi over seg. I noen tilfeller vil maskinene oppdage feil bruk og selv varsle operatørene.

Heldigvis er situasjonen i Norge god, påpeker Holmemo. For det første har vi tatt i bruk teknologi av kompetente og selvstendige arbeidere etter hvert som den er blitt tilgjengelig, og den oppfattes som fornuftig og ikke en trussel. Norske ledere i industrien er også veldig bevisst på at de må dele informasjon i bedriften. Og miljøet er preget av tillit og felles målsetninger.

Det har gjort at OECD at bare 6 prosent av alle industrielle arbeidsplasser står i fare for å bli automatisert bort. Det er veldig lite i forhold til i mange andre land. En viktig årsak til det er at vi har ligget foran i automatisering og opplæring av folk på grunn av det høye lønnsnivået.

