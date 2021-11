Nordmenn følger strømprisen tett: Nordpool har hatt besøksvekst på 650 prosent

– Vi ser en stor økning i trafikk på våre nettsider fra august til september og videre til oktober i år, hvor oktober skiller seg klart ut med en stort hopp i antall besøkende, sier Stina Johansen, som er kommunikasjonsdirektør i kraftbørsen Nordpool.

På Nordpools sider kan man se strømprisen time for time gjennom dagen. Man kan også se hva prisene kommer til å være i morgen og hvordan prisene er i landene rundt oss.

Johansen sier at nettrafikken begynte å øke samtidig med at strømprisene begynte å stige kraftig i september, og mediedekningen økte.

Folk følger timesprisene

For Nordpools nettsider totalt ble trafikken fra norske besøkende doblet fra august i fjor til i år.

I september var økningen 260 prosent. Og i oktober tok det helt av: Økningen var på hele 650 prosent. Altså var det 7,5 ganger så mange norske besøkende i oktober i år som i fjor.

I oktober i fjor hadde Nordpool 5200 norske besøkende som var innom til sammen 40.000 ganger. I oktober i år var 39.000 norske brukere innom cirka 230.000 ganger. 31.000 av disse var nye brukere, ifølge Johansen.

Nettsiden som viser norske timepriser, ble i oktober i fjor besøkt 2600 ganger, mens den i oktober i år ble besøkt 57.000 ganger. Johansen tror det kan forklares med at mange nordmenn nå har fått timesmåling av strøm.

Spotpris er vanlig i Norge

Nordpool opererer i 15 europeiske kraftmarkeder, men Norge er landet med flest besøkende på nettsidene. Dette har forsterket seg i høst, sier Johansen. Brukere fra Sverige, Estland, Danmark og Finland bytter på å inneha andreplassen på denne lista.

Johansen mener det skyldes at det i Norge er vanlig å kjøpe strøm til spotpris, altså den prisen strømleverandørene betaler på kraftbørsen.

I andre land er det ikke nødvendigvis er en like klar sammenheng mellom spotpris og sluttkundepris, og ikke like mye strøm handles over børs. Der er Norden og Baltikum i en særstilling, sier Johansen.

– I mange land bruker også husholdningene mindre strøm enn vi gjør i Norge, fordi de bruker gass både til oppvarming og matlaging.

Prisen settes dagen før

Spotprisen er den prisen strømleverandørene betaler for strømmen på kraftbørsen, altså før påslag og avgifter. Spotprisen settes klokken 13 dagen i forveien, og den varierer fra time til time.

Prisen påvirkes av vær, temperatur og etterspørsel i markedet. Med mer væravhengig vind- og solenergi vil prisen variere mer enn før.

Det er den dyreste kraftproduksjonen som setter prisen. Vanligvis er dette gasskraft. De ekstreme kraftprisene Europa har hatt i høst, kommer av en veldig høy gasspris.

– Det var en kald vår i Europa hvor man brukte veldig mye gass, så nå er gasslagrene veldig lave sammenlignet med alle tidligere år, sa gassanalytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv til TU i september.