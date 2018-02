Nordkoreanske slavearbeidere bygget skrog bestilt av norsk verft

Havyard fikk bestillingen fra danske rederiet Esvagt i 2014. Verftet ga det polske verftet Nauta i oppgave å bygge skroget til skipet Esvagt Njord.

Der skal 19 nordkoreanske slavearbeidere ha vært med på å bygge skroget. Det kommer fram i en rapport fra det polske arbeidstilsynet, som den danske avisen Berlingske har fått tilgang til via Vice.

Teknisk Ukeblad har tidligere hatt en rekke artikler om hvordan nordkoreanske tvangsarbeidere har arbeidet på norske skip, etter en sveiser omkom i arbeidet med det norske skipet «Polar Empress» på verftet Crist i Polen i 2014.

Tysk dokumentar. Nordkoreansk tvangsarbeider brant ihjel på norsk skip

Aldri tenkt på muligheten

– Vi har aldri hørt om eller tenkt på muligheten for at det kunne være nordkoreanere eller andre arbeidere på Nauta som ble utsatt for ulovlige arbeidsforhold, skriver direktør Frank-Levi Kvalsund i Havyard i en epost til avisen.

Videre skriver han at selskapet heller ikke i løpet av konstruksjonsfasen registrerte kritikkverdige arbeidsforhold. Dette er noe de først er blitt gjort oppmerksomme på gjennom mediene.

– Vi ønsker prinsipielt ikke å dra noen konklusjoner med hensyn til fakta i denne saken, men en eventuell bruk av ulovlig arbeidskraft vil være i strid med våre krav til underleverandører, skriver Kvalslund.

Verftet bygger norske skip og offshoreprosjekter: Nå bekrefter de bruk av nordkoreanske arbeidere

Skjerpet kontroll

I 2016 sa daværende næringsminister Monica Mæland (H) at Norge vil kreve skjerpet kontroll av arbeidsforholdene når norske skip skal bygges ved verft i Polen.

Uttalelsen kom etter at Teknisk Ukeblad avslørte at en rekke norske skip kan knyttes til nordkoreanske arbeidere ved Crist-verftet i Gdynia. En innleid nordkoreansk arbeider døde mens han jobbet under det som ble betegnet som slavelignende forhold på et norsk skip i 2014.