Nordiske techmedier støtter ukrainske kolleger

Da russerne rykket inn i Ukraina, rykket annonsørene ut av titlene til ukrainske Creators Media Group, som er en av landets største utgivere av teknologimedier. Selskapet står blant annet bak mediene Highload, ITC.ua og MC.Today.

Etter Russlands brutale overfall har sjefredaktør Vera Chernysh kjempet for å holde mediegruppens i alt 40 journalister på lønningslisten og jobbet for å sikre fortsatt utgivelse av mediene - spesielt med artikler som har relevans for ukrainske lesere i krigstid.

Selv er Vera Chernysh nå i Portugal, der hun holder kontakten med journalistene, som i dag er spredt rundt i Europa, hvorav mange fortsatt er i Ukraina - også i noen av de verst rammede områdene, i følge en samtale hun har hatt med våre danske kolleger i Teknologiens Mediehus.

Forretningsgunnlaget til Creators Media Group hviler normalt på annonser og innholdsmarkedsføring. Og da russerne invaderte Ukraina ble teppet fullstendig trukket bort under virksomhetens inntektsgrunnlag. Nå forsøker Vera Chernysh å holde aktivitetene i gang via fundraising, slik at det journalistiske arbeidet kan fortsette og journalistene kan sikres lønn, noe som i følge henne selv er den største utfordringen akkurat nå.

Etterrettelig journalistikk er særdeles viktik i en krig, som ikke alene føres med krutt og kuler på slagmarken, men også med sannheter og løgner i alle mediekanaler. I denne situasjonen har teknologiredaksjonene en sentral rolle fordi de kan rapportere med forståelse om blant annet moderne våpen og cyberkrig.

Derfor har fem nordiske teknologimedier gått sammen for å støtte Creators Media Group. Fra Danmark har vi med oss Teknologiens Mediehus, Computerworld og Prosabladet. Fra Sverige stiller Ny Teknik. Og altså Teknisk Ukeblad Media fra Norge.

Interesserte kan selv bidra her.