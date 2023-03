Norcem, NorBetong, Norstone, Contiga og Renor bytter navn

Å samle alle konsernselskapene med totalt 51.000 ansatte under ett og samme merke er et steg i den retningen hele selskapet ønsker å gå, skriver Heidelberg Meterials i en pressemelding.

Det betyr at kjente selskaper som Norcem, NorBetong, Norstone, Contiga og Renor. Fra og med i dag vil samles alle under Heidelberg Materials-navnet i Norge.

– En milepæl

– Dette er en milepæl for oss. Ved å samles under et felles globalt navn får vi bedre muligheter til å innovere og utvikle bærekraftige produkter for byggesektoren og for samfunnet som helhet. Det er helt avgjørende at vi gjør vår del, og jeg ser frem imot å fortsette arbeide sammen med våre kunder og leverandører, sier Giv Brantenberg, direktør i Heidelberg Materials i meldingen.

Konsernet har flere prosjekter på gang i Norge: Først og fremst handler det om byggingen av Brevik CCS, verdens første anlegg for karbonfangst i sementproduksjonen. Anlegget som skal fange 400 000 tonn C02, skal etter planen være i drift i 2024.