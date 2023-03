Får miljøpris for vinddrevet skip

Verdens største bilskipsrederi har som mål å kutte utslipp med 90 prosent ved å utstyre skip med spesialtilpassede seil.

I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at teknologien utnytter «gratis» energi, helt uten klimaavtrykk, uten behov for kompliserende infrastruktur og uten å konkurrere om energien med annen landbasert industri. Det kan bli et nytt vendepunkt, en «game changer», mener juryen.

Nullutslippsfremtid

Administrerende direktør Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen er stolt over prisen som ble delt ut under Rederiforbundets årskonferanse i Oslo.

Konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen mener Heyerdahlprisen er viktig for hele bransjen. Foto: Tore Stensvold

– Vi har store ambisjoner om å ta selskapet og bransjen inn i en nullutslippsfremtid. Heyerdahlprisen er et tydelig symbol på at Wallenius Wilhelmsen er på riktig vei og samtidig en veldig god motivasjon for å jobbe på videre for å realisere dette prosjektet, sier Kristoffersen.

Orcelle Wind vil være en vinddrevet PCTC (Pure Car Truck Carrier) med plass til 7.000 biler og rullende materiell. Skipet blir 220 meter langt og 40 meter bredt.

Wallenius Wilhelmsen har annonsert at Orcelle Wind-prosjektet spiller en avgjørende rolle i rederiets strategi for avkarbonisering.

EU-støtte

Orcelle Wind-prosjektet fikk i januar 96 millioner kroner (9 millioner euro) i støtte fra EUs Horizon Europe-program. Wallenius Wilhelmsen og ytterligere ti prosjektpartnere skal i løpet av de neste fem årene utvikle, bygge og demonstrere teknologien som skal resultere i et nullutslipps ro-ro-skip for frakt av biler og annet rullende materiell.

Værruting og ruteplanlegging blir viktig for å utnytte vind og strøm. Med vind alene kan Orcelle Wind seile i 10-12 knop. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Prosjektet skal ta for seg alt fra værruting, fartøysdesign, drift og forsyningskjede, samt opplæring og trening av mannskap. På vei mot et fullverdig utslippsfritt skip, skal teknologi og vindrigg testes på et eksisterende fartøy.

Kraftig utslippsreduksjon

Orcelle Wind er det første fartøyet fra Oceanbird-konseptet for primært vinddrevne fartøyer. Konseptet viser at det teoretisk er mulig å redusere utslippene fra fartøy med inntil 90 prosent dersom alle utslippspåvirkende faktorer er samkjørt. Opprinnelig plan i 2020 var å sette det i drift fra 2024. Nå blir det i stedet ombygging av et bilskip i 2024. Et splitter nytt vindskip kan være på vannet tre-fire år etter.

Heyerdahlprisen ble stiftet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Den tildeles maritime selskaper og prosjekter som gjør en innsats for et bedre globalt miljø.

Innovasjonskraft

En ekspertkomité ledet av Paul-Christian Rieber, tidligere president i Norges Rederiforbund, fikk inn 27 forslag til kandidater til årets prisutdeling, hvorav det ble plukket ut tre finalister.

– Det er utrolig inspirerende å se alle de gode prosjektene og den store innovasjonskraften i bransjen, sa Rieber da de satt igjen med kun tre finalister: Batteri- og brenselcelleprodusenten Corvus Energy, nullutslippskonseptet Grieg Ammonia og det norsk-svenske bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsens Orcelle Wind-prosjekt.

Felles for årets og tidligere års vinnere er at de får prisen mens prosjektene fortsatt er på et tidlig stadium.

I 2019 fikk Norleds hydrogenferge MF Hydra prisen. Først høsten 2022 ble hydrogenanlegget montert, og nå i mars begynte sjøprøvene.

Prisen for 2021 gikk til Heidelberg Cement og Felleskjøpet for deres nullutslipps bulkskip på 5.500 dødvekttonn. Det er rederiet Egil Ulvan som skal bygge skipet og chartre det ut på 15 år til de to vareeierne. Opprinnelig var planen å bestille skipet mot slutten av 2022 og begynne seiling i 2024. Tidsplanen er sprukket og noe skip er fortsatt ikke bestilt.