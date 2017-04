Dansker ville ha sporingschips i alle sykler - nå må de skrote forslaget

Et såkalt beslutningsforslag som påla regjeringen å forberede seg på installasjon av sporingschips i alle landets sykler, slik at de i framtiden kunne fungere som et digitalt rammenummer, er nå trukket tilbake av Enhedslisten, som er et lite og «grønt» parti på ytterste venstre fløy i Danmark.

Det opplyser Enhedslistens sekretariat i Folketinget til danske Ingeniøren.

Forslaget framla ikke en spesifikk teknologi, men la opp til at man fulgte en arbeidsgruppes anbefalinger om digitale rammenumre.

Danske Ingeniøren har tidligere rapportert at dette ville innebære at alle sykler skulle merkes med to chips, og den ene skulle kunne leses fra veikanten.

Møtte kritikk

Akkurat denne RFID-chipen har møtt kritikk, siden en slik chip i utgangspunktet er åpen for at alle kan lese rammenumrene til forbipasserende sykler fra veikanten.

Dermed ville hvem som helst kunne sette opp lesere i nærheten av sykkelstier og dermed få overblikk over hvordan de enkelte syklene kjørte i byen. Det samme ville politiet kunne gjøre.

– Dette tilsvarer nummerskiltskannerne som man har begynt å bruke overfor biler. Slik registrering burde ikke være lovlig. Noen vil kunne følge ferden din på sykkel, og du har ingen kontroll med hvor opplysningene ender, mente formannen i IT-politisk forening, Jesper Lund, i forrige uke om forslaget.

Det er denne kritikken som Enhedslisten har tatt til seg. Forslaget ble trukket tilbake tirsdag kveld etter at partiet hadde fått henvendelser vedrørende bekymringene rundt personvernet som politikerne ikke var klar over.

De er nå tatt til etterretning, og forslaget er trukket av hensyn til «privatlivets fred», opplyser Enhedslisten til Ingeniøren.

Det er ikke GPS

I forrige uke, da forslaget ble lagt fram for Folketinget, fremholdt partiets ordfører for forslaget, Bruno Jerup, at partiet hadde overveid implikasjonene for privatlivet.

– Hvis det for eksempel hadde vært et GPS-system, hadde det vært en ganske kraftig overvåking. Det er slett ikke det vi legger opp til. Syklene skal bare kunne skannes fra cirka en meters avstand, poengterte han.

Ingeniøren ville vite hvilke aspekter ved privatlivet som var nye for partiet, og dermed avgjørende for at forslaget ble trukket. Men det var ikke mulig å få en kommentar fra Bruno Jerup.

Også på Twitter har forkjempere for personvern kommet med kraftig kritikk av forslaget til Enhedslistens siden det ble lagt fram i forrige uke.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk.