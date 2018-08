Noe har skjedd med de norske grunderne

Hvordan står det egentlig til med de norske gründerne? Noe har definitivt skjedd de siste årene, spesielt etter de siste årenes utvikling i oljebransjen.

I Forskningsparken i Oslo jobber 300 mennesker i et helt spesielt gründermiljø. Startuplab består av rundt 80 oppstartsselskaper innenfor teknologi, i et lite økosystem som tilbyr nettverk og kompetanse. Men er det ikke fare for at deltakerne stjeler hverandres ideer? Vi tar en prat med Karianne Melleby, Director corporate partners i Startuplab, for å høre hvordan dette fungerer.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

