Nissan dropper pluggen på ny elbil: Ikke slutt for CHAdeMO riktig ennå

Nissan har lansert elbilen Ariya, som ikke vil få CHAdeMO-kontakt i Europa. I stedet er den utstyrt med CCS-kontakt slik de fleste andre elbiler er for hurtiglading.

De første elbilene som kom på markedet, og som kunne hurtiglades, var alle utstyrt med den runde CHAdeMO-ladekontakten.

Dette var den første utbredte hurtigladestandarden, utviklet i Japan fra midten av 2000-tallet, og kontakten er basert på en design fra 1990-tallet. Noe senere, i 2011, ble den konkurrerende CCS-standarden lagt frem.

I 2012 ble Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Ford, GM og Porsche om å ta i bruk CCS. Senere vedtok EU at ladestasjoner skal tilby minst CCS. Alt lå til rette for at CCS skulle bli den europeiske standarden.

Men mange biler ble fortsatt solgt med CHAdeMO-kontakt. Nissan og Kia solgte biler med denne kontakten, Mitsubishis I-Miev som også ble solgt med Peugeot- og Citroën-logo var utstyrt med CHAdeMO, i tillegg til PSAs elektriske varebiler.

Færre CHAdeMO-modeller

Og så lenge bilene var på veien, ga det også mening for ladeoperatører å bygge ladestasjoner med CHAdeMO. Med årene har imidlertid antallet bilmodeller med CHAdeMO blitt redusert. I dag er det bare Nissan Leaf og E-NV200, og Mitsubishi I-Miev som stadig tilbys som nybil, og deres ladbare hybrider, som leveres med pluggen. Lexus UX300 kommer også med CHAdeMO.

Av disse er det Nissan som er suverent størst, og med nyheten om at CHAdeMO droppes i deres nye «elektrisk Qashqai» Ariya, ser det mørkt ut for den japanske standarden i Europa.

Men noen brå død blir det neppe.

Leder for E-mobilitet i BKK, Odd-Olaf Askeland, forteller at det er såpass mange biler med CHAdeMO på veiene i Norge at de vil fortsette å bygge ladere med CHAdeMO.

Han tror også at vi kan få se en del bruktimporterte biler med CHAdeMO, som vil bidra til å holde ladestasjoner med disse pluggene i drift.

En eldre Peugeot Ion lader på CHAdeMO-ladere. Foto: Marius Valle

Neppe nye CHAdeMO-versjoner på ladestasjonene

Men nye CHAdeMO-versjoner, som den nye CHAdeMO 2.0 med støtte for 400 kilowatt, får vi neppe se her i landet.

– De fleste CHAdeMO-pluggene gir 125 ampere, så hvis du har 400 volt så blir det 50 kilowatt. Det er i teorien mulig med 500 volt slik at du kan lade med 62,5 kilowatt, men gitt at batterispenningen i bilene i praksis er er under 400 volt, så vil ikke det skje, sier Askeland.

Han tror imidlertid at vi kan få se flere CHAdeMO-ladere som leverer 200 ampere, og dermed opp mot 100 kilowatt maks ladeeffekt. Noe høyere mener han er vanskelig å se for seg å bygge ut, ettersom det krever væskekjølte kabler. Det vil drive prisene på utbygging opp.

CHAdeMO-kontakten brukes til hurtiglading av hovedsaklig japanske biler. Den har et omfattende kommunikasjonssystem med både analog og digital signalering mellom bil og lader. Bilde: Kjersti Magnussen

Akkurat nå er det viktigste at ladeoperatørene har et godt tilbud til kundene, og så lenge det bygges CHAdeMO på nye ladestasjoner, vil disse fortsatt ha mulighet til å lade de fleste steder. Det er i praksis bare Ionity som setter opp ladestasjoner uten CHAdeMO i dag.

Han forteller at de ser at andelen som lader med CHAdeMO er på vei nedover. Det følger naturlig nok av at andelen biler på veien med CHAdeMO går nedover.

Det er ikke noen stor ekstrakostnad å utstyre en ladestasjon med en CHAdeMO-kabel. Askeland forteller at dette koster i området rundt 20.000 kroner.

– Det er ikke vanskelig å implementere. Det er samme likeretter, og du trenger et kontrollerkort og en ladekabel ekstra, sier han.

Ressurser

Men det er også en avveining med tanke på ressurser. På en ny «lynlader» med 150 kilowatt, vil en bil som lader med CHAdeMO i praksis okkupere 75 kilowatt, selv om den lader med 50 kilowatt. Om to biler er koblet til, deles effekten på to. Dermed er det kanskje 25 kilowatt som er utilgjengelig.

– Det gir mindre utnyttelse av laderen i teorien, sier Askeland, men legger til at dette ikke er noen stor sak i praksis.

Dermed er det altså ikke noen grunn til å frykte at CHAdeMO-laderne forsvinner med det første.

Fortsatt Leaf med CHAdeMO

Ei heller i Nissans produktutvalg, skal vi tro bilprodusenten. Vi spør dem om det er planer om å endre også Leaf og E-NV200 til å benytte CCS-kontakt.

Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef for Nissan i Norge, sier at han forstår at spørsmålet dukker opp.

– Men det er ingen planer om å endre på verken Leaf eller e-NV200 med tanke på hurtigladeløsning enn så lenge, sier Marcussen.

Nær 13 prosent av alle elbiler som har blitt førstegangsregistrert i Norge så langt i 2020 er utstyrt med CHAdeMO-kontakt, om vi teller opp modeller på Elbilstatistikk.no. Langt de fleste av disse er Nissan Leaf og E-NV200.

Vi intervjuet Tomoko Blech i Chademo Association Europe i fjor, og spurte henne om hva hun tror om CHAdeMOs fremtid i Europa.

Hun sa da at de ladbare bilene som det selges mest av har CHAdeMO-kontakt, og at halvparten av alle bilene som ble solgt i Europa året før, og som kunne hurtiglades, hadde CHAdeMO-kontakt.

Derfor er hun ikke redd for at det skal bli uinteressant for ladeoperatører å fortsette å tilby CHAdeMO.