Nio vil la deg leie batteriet

Batteriet er komponenten som koster mest i en elbil. Uten denne kostnaden, er bilene i mange tilfeller relativt rimelige.

Derfor innfører nå bilprodusenten Nio batterileie. Du kjøper bil og leier batteri. Det skal redusere innkjøpsprisen med over 90.000 kroner (70.000 kRMB) i Kina.

Kundene vil da kunne kjøpe modellen ES6 for omtrent 355.000 kroner i stedet for 446.000 kroner med batteri. Leie vil komme på toppen, og ligger på omtrent 1270 kroner (980 RMB) i måneden for et batteri på 70 kilowattimer.

Nio har internasjonale ambisjoner. Nio-direktør William Li sier til Reuters at de håper å begynne salg av biler i noen land i Europa i løpet av andre halvår neste år. Hvorvidt batterileie skal tilbys her vites ikke.

Bytter batterier

Det hele er en del av Nios litt spesielle batteristrategi. De tilbyr allerede kundene sine å bytte batterier, som et alternativ til hurtiglading. Det sørger for at kundene på få minutter kan kjøre videre med fulladet batteri.

Det første batteribyttestasjonen til Better Place ble bygget her i Gladsaxe, en kommune nordvest for København. Bilde: Better Place

I dag har Nio 143 slike stasjoner i Kina, med planer om å etablere 300 nye neste år, skriver Reuters. I dette scenarioet gir det antakeligvis god mening å samtidig tilby utleie av batterier, siden du ikke kan være sikker på at batteriet du bytter til har samme tilstand som batteriet du byttet ut.

Leie og bytte høres er imidlertid ikke så innovativt som det kan virke. Begge disse konseptene har vært testet ut i Europa av Renault. Tesla har også lekt med tanken om batteribytte, men det materialiserte seg aldri i noen tjeneste.

Israelske Better Place åpnet fra 2011 flere batteribyttestasjoner for elbiler i Danmark og Israel. Disse kunne bytte batteriene i kompatible biler – i praksis kun Renault Fluence Z.E. Det ble ikke solgt mange slike biler, og i 2013 ble Better Place slått konkurs.

Ideen er eldre enn dette. I perioden 1910 til 1924 drev Hartford Electric Light Company en slik tjeneste i samarbeid med General Vehicle Company i USA.

Renault leier ut batterier

Renault solgte en periode elbiler kun med batterileie, til dels også i Norge. Her var Twizy og Kangoo tilbudt med leie av batteri. Renault Zoe har kun blitt solgt med batteri på kjøpet i Norge, dette har ikke vært mulig i mange andre markeder i Europa før ganske nylig.

Renault tilbyr Zoe med batterileie i flere markeder. Foto: Mathias Klingenberg

Renaults logikk var den samme som Nios: Leie av batteri reduserte innkjøpsprisen på bilen. Men det var på et tidspunkt hvor elbilene var svært mye dyrere enn tilsvarende bensinbiler. Den prisforskjellen er betydelig redusert de siste årene, så Renault har gjort det mulig å kjøpe elbiler med batteri inkludert i alle markeder. I noen markeder har de nylig også fjernet batterileasing som mulighet ved kjøp av ny Zoe.

Fordelene med batterileie er at det kan gjøre elbilen billigere å eie, og at du får byttet batteriet om det får redusert ytelse, selv utenfor garantitiden. Ulempen er at en slik leieavtale har begrensninger i kjørelengde årlig.

Biler med batterileie har også lavere verdi på bruktmarkedet, viser erfaringer fra andre land.

Kundene skal kunne få ny batteriteknologi

Nios tjeneste i Kina skiller seg noe fra batterileiemodellen vi har sett i Europa. Dette er egne batterier leid ut av et fellesforetak Nio har etablert sammen med batteriprodusenten CATL. De skal blant annet tilby å bytte til batterier med høyere kapasitet i løpet av leieperioden.

Alle batteriene i Nios biler er identiske, og kan byttes mellom biler. Det skal gjøre det enklere å rulle ut batterioppgraderinger til ulike modeller etter hvert som de blir tilgjengelige.