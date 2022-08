Nios første fabrikk utenfor Kina skal etableres i Ungarn. Bilprodusenten undertegnet en avtale om dette med ungarske myndigheter fredag.

Den 10.000 kvadratmeter store fabrikken skal produsere batteribyttestasjoner til Nios batteribyttenettverk. Den skal også fungere som forsknings- og utviklingssenter for bedriftens energitjenester og -produkter i Europa. Aktivitetene i Ungarn skal starte opp i september, ifølge Nios pressemelding.

Frem mot nyttår skal Nio etablere seg i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. Det gjør at de har behov for å etablere batteribyttestasjoner i disse landene.

Nio har også et samarbeid med Shell om å etablere batteribyttestasjoner i fellesskap. Først i Kina, og deretter i Europa i løpet av året. Samarbeidet sikrer også Nios kunder tilgang til Shells ladenettverk.

Bilprodusentens batteribyttekonsept er kort sagt at kunder som leier batteri kan kjøre innom en automatisk batteribyttestasjon og bytte til et fulladet batteri på noen minutter. Dermed er «lading» gjennomført på svært kort tid.

Under lanseringen av Nio ES8 i Norge fortalte Nio Norge-sjef Marius Hayler at de hadde planer om å åpne 20 batteristasjoner i Norge innen utgangen av : Mathias Klingenberg

Første stasjon åpnet i januar

Den første stasjonen i Norge åpnet i januar. Foreløpig har det blitt med denne. Da Nio lanserte sin modell ES8 i Norge høsten 2021 ble vi fortalt at de skulle ferdigstille 20 slike stasjoner innen utgangen av 2022.

Om alt skal gå etter planen må Nio dermed åpne ytterligere 19 batteribyttestasjoner innen nyttår.

Nios norske pressekontakt Asbjørn Mitusch sier til TU at dette fremdeles er målsettingen, og at den nye fabrikken i Ungarn er en del av bildet.

– Vi har ambisjoner om å ha 20 stasjoner i løpet av året. Så godt som alle tomtene er på plass, og vi er i dialog med kommunene om tillatelsene som trengs.

På spørsmål om dette er realistisk å få til svarer Mitusch at det er viktig å ha hårete mål, og at det hjelper at de har avklart tomtene. Likevel er det individuelle forskjeller på saksbehandlingstidene i de ulike kommunene, forklarer han.

– Nå har vi gjort gode fremskritt med flere av kommunene, så vi holder på ambisjonen om 20 stasjoner i løpet av året, sier Mitusch.

Neste batteristasjon til Vestby

Den neste Power Swap-stasjonen skal åpne i Vestby i løpet av et par uker, men noen dato får vi ikke. Denne stasjonen skal være en slags kobling mellom Norge og resten av lade- og batteribyttenettverket som skal strekke seg videre ut i Europa.

Mitusch sier at man etter batteribytte i Vestby skal komme seg videre til Göteborg. Så får vi se om det betyr at det skal åpnes en byttestasjon også der etter hvert. At de nå etablerer seg i Sverige kan tale for det.

Erfaringene med den første stasjonen i Lier er ifølge Mitusch positive. Bruken er hyppig, og godt mottatt av kundene, sier han.

– Vi har gjennomført mer enn 1000 swaps i Lier, og det har gått bra. Også gjennom vinteren, som mange var spente på. Lier har vært en suksess, sier han.

Nio skal i løpet av året åpne såkalte «Spaces», altså butikker, i Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse kommer i år, forteller Mitusch.

Så langt i år har det blitt registrert 547 eksemplarer av ES8, som er bilprodusentens foreløpig eneste modell i Norge. Totalt er det registrert 747 eksemplarer på norske skilter, ifølge EU-EVs.com.