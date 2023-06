Ni Bell-helikoptre flyttes tilbake til Bardufoss

Helikoptrene skal etter planen være klare til bruk innen 2025, ifølge NRK. I 2019 ble Forsvarets Bell-helikoptre flyttet fra Bardufoss til Rygge i Østfold, og nå kommer altså ni av dem tilbake.

Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund sier at Hæren er avhengig av å ha en dedikert helikoptertjeneste, og at det er en svært god nyhet for Forsvaret, Hæren og landsdelen.

– At vi får en skvadron dedikert til Hæren med ni helikoptre er en gladnyhet. Det er særdeles viktig for Hærens oppgaveløsing. Og ikke minst – det vil ha en verdi for sivilsamfunnet.

Nygaard mener at det er avgjørende med helikopterressurser i nord for at Hæren skal kunne løse sitt oppdrag i Nord-Norge.

– Utfordringen vår er at helikoptermiljøet er under meget sterkt press. Så denne gjenetableringen kommer i grevens tid. Vi må bevare de ressursene vi har på Bardufoss, og så må vi bygge opp og utdanne flere teknikere, flere piloter, flere systemoperatører. Men det er luftforsvarets personell, sier Nygaard.

– Hæren er klar for å fly helikopter, det er det ingen tvil om. Men understøtten er det luftforsvaret som har ansvar for, fortsetter han.