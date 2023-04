NHO-sjefen om meklingen: – Dette kommer til å bli tøft

– Når vi møtes sammen med Riksmekleren er det vilje til løsning fra begge parter, men dette kommer til å bli tøft, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Fredag møttes YS, LO og NHO hos Riksmekleren i et siste forsøk på å lande årets lønnsoppgjør. Nå venter tøffe forhandlinger fram til fristen går ut ved midnatt lørdag.

Blir de ikke enige, har LO og YS varslet at 25.000 ansatte blir tatt ut i streik.

– Jeg opplever for at folk er klare for å gå i konflikt hvis det blir nødvendig. Det er tilbakemeldingene vi får, at det mobiliseres ute i organisasjonen vår, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun understreker at målet er å komme til enighet med et resultat begge parter kan være fornøyd med.

NHO: – Store motsetninger

LO vil ha en reallønnsvekst for sine medlemmer, altså en lønnsvekst som er høyere enn prisstigningen. Beregninger viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år, noe som innebærer at lønnsveksten i så fall må være høyere enn dette.

LO viser også til at prisveksten de siste årene har spist opp lønnstilleggene som er forhandlet fram for flertallet av deres medlemmer. Samtidig har flere sjefer og ledere hatt stor lønnsvekst.

NHO mener på sin side at bedriftene nå har ulik lønnsevne, og at dårlige økonomiske tider ikke legger til rette for en stor lønnsvekst.

– Interessemotsetningene er store. Det er derfor vi er her, sier Almlid.

Hans medlemsbedrifter forbereder seg også på streik.

– Vi må forberede oss på alt, men vi må lande et lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen i norske bedrifter, sier Almlid.

Riksmekleren: – Vanskelig oppgjør

Riksmekler Mats Rauland mener at forholdene ligger til rette for en enighet, til tross for et krevende utgangspunkt.

– Men det er ingen tvil om at det kommer til å bli et vanskelig oppgjør, sier han.

Forhandlingene som skjer denne helgen er i det såkalte frontfaget, som gjelder for industrien. Dette danner også grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene som kommer senere i løpet av våren, og er derfor spesielt viktig.

I første omgang kan 25.000 medlemmer i YS og LO bli tatt ut i streik fra søndag av dersom det blir brudd i meklingen. Men skulle konflikten bli langvarig, kan dette utvides kraftig. YS har totalt varslet plassoppsigelse for drøyt 16.300 medlemmer, mens LO har gjort det samme for 185.000 medlemmer.