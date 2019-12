Nel og Hyundai skal samarbeide om hydrogenlastebiler

Nel Fuel sendte i dag ut en børsmelding om etableringen av Green H2 Norway, som er et samarbeidsprosjekt mellom H2 Energy, Greenstat og Akershus Energi.

Green H2 Norway skal produsere grønn hydrogen i Norge for å forsyne Hyundais lastebiler som er ventet i Norge fra 2020.

– Planen er å bygge flere anlegg rundt om i Norge. Hyundai har indikert at de ønsker å forsyne sine hydrogen-lastebiler allerede i 2020, og i stort monn fra 2021. Vi tror at timingen er riktig fordi vi ser at det kommer et stort antall hydrogenlastebiler og -busser og at bilprodusenter skalerer opp produksjonsvolumene, sier Jon André Løkke, administrerende direktør i Nel, i børsmeldingen.

1600 hydrogenlastebiler til Sveits

Hyundai skal levere sine første 50 hydrogendrevne lastebiler til sveitsiske kunder neste år. Fram til 2025 skal det koreanske selskapet levere 1.600 hydrogenlastebiler til Sveits. Norske Nel skal levere elektrolysørene.

Jon André Løkke, administrerende direktør i Nel. Foto: Eirik Helland Urke

Nå tas altså dette samarbeidet videre til Norge.

– Hydrogenlastebiler krever et helt nytt økosystem. Når man skal bygge et slikt system på under 12 måneder, er det viktig å ha partnere du kan bygge på, sier styreleder i H2 Energy, Rolf Huber.

Første anlegg i Akershus

Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi sier at partnerne har ambisiøse vekstplaner for storskala hydrogenproduksjon og distribusjon i Norge. Det første produksjonsstedet skal bygges like utenfor Oslo, for å forsyne kunder i Oslo- og Akershus-regionen.

– Vi håper å bidra til at eierne våre, Viken fylke, oppnår sine ambisjoner om fossilfri transport. Vi ser fram til å jobbe for å etablere et stort produksjonsanlegg i vår region i 2020, sier Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Eierskapet i Green H2 Norway er likt fordelt mellom partnerne. Selskapet skal være eneste leverandør av hydrogen til Hyundais lastebiler i Norge.

– Produksjonsstedene vil også kunne levere hydrogen til andre formål, som busser, biler, ferger, og hurtigbåter, sier Løkke.