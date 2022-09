Midt i strømkrisa gir Tibber kundene sine to dagers varsel om at de må betale for 1,5 måneders forbruk i oktober. Selvfølgelig blir det bråk.

Sosiale medier koker, kunder flagger sin flukt, og mediene fråtser i bekymrede forbrukere. Forbrukertilsynet er kjapt ute med å stemple den korte varslingsfristen som ulovlig. Men den er ikke automatisk det, viser TUs undersøkelser.

– Forbrukertilsynet har gjort det klart overfor Tibber at de har brutt loven ved å varsle en endring av sine vilkår, fra etterskuddsfakturering til forskuddsfakturering, fordi de har gitt kundene mindre enn 14 dagers varsel, skrev seksjonssjef Tonje Drevland i Forbrukertilsynet til E24 torsdag.

Flere av avisene siterer E24 på dette, men ingen går nærmere inn på hvilken lov Drevland viser til.

Derfor undersøker vi.

Loven angir ingen frist

Loven som regulerer dette, markedsføringsloven, sier ikke at selskaper må varsle kundene 14 dager før man endrer avtalevilkår. Det bekrefter også Drevland overfor TU.

– Det er helt riktig at markedsføringsloven ikke uttrykkelig fastsetter noen varslingsfrist, skriver hun til TU.

Så hvordan kan Forbrukertilsynet hevde at Tibber bryter loven her?

Tibber angir ingen frist

Drevland henviser til Standard kraftleveringsavtale, en standardkontrakt utarbeidet av Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og bransjen selv. Her spesifiseres det at «Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunde».

Det er frivillig om selskapene bruker en slik standardavtale. Tibber har innlemmet avtalen.

Strømselskapet understreker imidlertid følgende i sine egne vilkår: «Ved eventuell motstrid, går vilkårene i denne avtalen foran «Standard kraftleveringsavtale», såfremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.»

Tibbers egne vilkår, som selskapet altså mener trumfer standardvilkårene, sier følgende (vår utheving): «Noen ganger kan vi gjøre endringer i avtalen, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Når vi gjør betydelige endringer, vil vi gi deg et varsel som er passende for omstendighetene.»

Tibber spesifiserer dermed ingen frist for når de må varsle kundene sine. De kan varsle kunden når de mener det er passende ut fra situasjonen.

Hva er urimelig handelspraksis?

Så hva kan Forbrukertilsynet slå i bordet med da?

Drevland går tilbake til markedsføringsloven, hvor det i paragraf 6 står at «urimelig handelspraksis er forbudt».

Drevland skriver til TU at «det at en næringsdrivende ikke forholder seg til avtalte vilkår, på et så viktig punkt for forbrukere som varslingsfrist ved endring i avtalevilkår, vil svært lett utgjøre en forbudt, urimelig handelspraksis. Dette er grunnlaget for hvorfor vi anser Tibbers svært korte varslingsfrist som ulovlig, altså etter markedsføringsloven § 6.»

Mange vil være enig i at to dagers frist for en slik endring er urimelig. Men her er vi over på tolkning og synsing.

Men Drevland mener at Tibber ikke forholder seg til avtalte vilkår og at det utgjør en urimelig handelspraksis.

Men Tibber angir jo ikke noen konkret varslingsfrist i sine egne vilkår. Dermed ser ikke Tibber ut til å bryte vilkårene. Eller?

Vi spør Drevland igjen. Hun går da til angrep på Tibbers vilkår.

– Uklare vilkår blir ugyldig

– Tibbers eget vilkår er totalt uklart og vil ikke stå seg avtalerettslig eller etter markedsføringsloven. Det vil altså være ugyldig fordi det er totalt uklart hva bestemmelsen sier, svarer hun.

Drevland mener at Tibbers eget vilkår er uklart og at det derfor ikke skal være noen motstrid mellom dette punktet i Tibbers avtalevilkår og Standard kraftleveringsavtale.

– Da trumfer Standard kraftleveringsavtale, skriver hun.

Og da er man ifølge Drevland igjen tilbake på at Tibber bryter avtalevilkårene og derfor driver urimelig handelspraksis, som er ulovlig.

Det er mulig Drevland har rett, men det er ingen automatikk i det. Her er vi igjen over på tolkning og synsing.

Hvorfor bare to dagers frist?

Vi har spurt Tibber hva de synes om dette og vil oppdatere saken ved svar.

Mange mener mye om Tibbers grep. Vi spør kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel om hva som var årsaken til den korte varslingsfristen. Han forteller at selskapet helt til det siste har forsøkt å finne andre løsninger, men at de til slutt var nødt til å gjøre dette.

– Men hvorfor ventet dere med å varsle kundene til to dager før det skulle iverksettes?

– Vi er klar over at fristen er veldig kort, og vi ønsket å lansere de nye løsningene i god tid, slik at folk kunne sette seg inn i det. Vi har hatt en dialog med ulike parter, blant annet myndighetene, uten at det endte med noen løsning. Til slutt måtte vi ta disse grepene, sier Haaversen-Westhassel.

Han forteller at Tibber har god dialog med Finanstilsynet og vil følge deres anvisninger. Tilsynet har varslet at de ikke vil bøtelegge Tibber selv om de altså mener selskapet brøt loven.