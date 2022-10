Nei, havvind alene kan ikke erstatte all norsk gasseksport

Professor Finn Gunnar Nielsen kommer med noen lite nyanserte uttalelser i et intervju i TU 3. oktober (krever abonnement). Uten forskningsgrunnlag postuleres det at utbygging av havvind tilsvarende 3,3 prosent av arealet på norsk kontinentalsokkel kan erstatte all norsk gasseksport.

Det blir gjort flere grove antagelser. Teknisk sett gir det lite mening å sammenligne regulerbar gasskraft med volatil strøm fra havvind som om de var direkte overførbare størrelser. Planleggbar kraft er ikke det samme som variabel kraft.

Dessuten kan naturgass brukes mer effektivt utenfor strømnettet. I Europa går det blant annet til oppvarming av hus og industri.

Ustabile – og uønskede – leveringer

Massiv utbygging av 160 GW havvind i Nordsjøen er til lite nytte for Europa. Når det blåser mye i Norge, vil det sammenfalle med vindkast i Nord-Europa. Vi tilbyr strøm på et tidspunkt hvor Europa lager sin egen strøm.

Massiv utbygging av 160 GW havvind i Nordsjøen er til lite nytte for Europa – for når det blåser mye i Norge, vil det sammenfalle med vindkast i Nord-Europa, påpeker Jonas Kristiansen Nøland (t.v.), Yannick Cyiza Karekezi og Martin Hjelmeland. Foto: Privat

Vi vil også ha lange vindstille perioder innimellom, hvor vi tilbyr lite kraft. For å tette hullene er man helt avhengig av gasskraft eller annen regulerbar strømproduksjon for å ivareta forsyningssikkerheten.

I en situasjon med mye utbygd havvind vil det være lite inntjening i de periodene det blåser, da prisen rett og slett kan falle til under null. Denne kannibaliserende effekten, der mer utbygging gir mindre inntekter, kalles på fagspråket for et fornybarenergiparadoks.

Kommer ikke unna hydrogen

Dersom man skal få noe nyttig ut av havvindens uregelmessigheter, kommer vi ikke unna produksjon av hydrogen. Først da har vi et nullutslippsbrensel som er sammenlignbart med naturgass. Om man tar hensyn til at virkningsgraden for elektrolyse i fremtiden vil ligge på 73 prosent, vil 1400 TWh hydrogen, sammenlignbart med 1400 TWh naturgass, kreve 1918 TWh havvind per år.

Det tilsvarer 547 GW med installert havvind, ikke 160 GW, noe som tilsvarer et arealbehov på 91.150 kvadratkilometer, ikke 26.600 kvadratkilometer. For å erstatte all norsk gasseksport vil man trenge 11,3 prosent av norsk kontinentalsokkel, ikke 3,3 prosent.

Investeringene vil her være enorme, særlig hvis man også tar i betraktning behovet for hydrogenproduksjon. Ifølge NVEs tall på 50.693 kr/kW for havvindinvesteringer, samt 5228 kr/kW for elektrolyseanlegg, vil 547 GW flytende havvind koste mer enn to og en halv ganger verdien på det norske oljefondet. Kanskje vi ikke bør putte alle oljepengene i kun én teknologi?