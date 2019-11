Navigasjonsbonanza verden over. Skal Norge være med og styre utviklingen videre?

GPS er ikke alene lenger. Både Europa, Russland og snart Kina har sine uavhengige, men ganske like systemer. Moderne mobiler og dingser med moderne mottakere for GNSS – Globale NavigasjonsSatellittSystemer kan ta inn alle sammen. Det gjør at man ser flere satellitter fra trange posisjoner og det øker nøyaktigheten.

– Det er mer enn 6 milliarder mottakere av satelllittnavigasjon i verden i dag, ifølge avdelingsdirektør for satellittnavigasjon i Norsk Romsenter, Steinar Thomsen. Teknisk Sett møtte ham på Inside Telecoms høstkonferanse i går, tirsdag.

Norge er i ferd med å fornye avtalen med EUs Galileo-program og vi, men vårt langstrakte land og aktivitet til havs har spesielt stor nytte av teknologien.

I en uke framover publiserer TU daglige podkaster, med utgangspunkt i Inside Telecom-konferansen tirsdag 5. november. Dette er den første i miniserien.

