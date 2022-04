Navet som tenner grønne lys

Daglig leder Stein Kvalsund forteller hvordan samarbeidet skaper større verdier enn når man arbeider på hver sin kant.

– Vi er en «mellomromsspiller». Hovedtema for oss er å være fasilitator for samarbeid som skaper grønne ringvirkninger, sier Kvalsund.

Han siterer Ivar Aasen: «Ljos brenn lika godt, um ein kveikjer eit annat med det», eller på bokmål: Et lys brenner like godt om man tenner et annet med det.

Klyngen så allerede i 2014 at hydrogen kunne bli et viktig nullutslippsalternativ som drivstoff for skip. Mens resten av verden var opptatt av batterier la HUB for Ocean grunnlaget for det som nå er den nasjonale klyngen Ocean Hyway Cluster. Den jobber med hydrogen- og ammoniakkløsninger til den maritime næringen.

Teknisk Ukeblad var på Nor-Shipping 4.-7. april og møtte deler av den maritime og grønne næringen. Dette er en spesialutgave av Teknisk Sett, ledet av Odd Richard Valmot og TUs maritim-journalist og forfatter av boka «Hvor fartøy flyte kan…», Tore Stensvold.

