Nato-radarerene langs kysten skal oppgraderes etter 25 år

Siden 1993 har tre Sindre I-radarer bidratt med luftovervåking til Natos radarkjede.

Nå er sensorene sikret et lengre liv etter at Nato Support and Procurement Agency (NSPA) i Luxembourg har hyret Saab til å oppgradere dem.

Sindre står for «Silomontert, Nedsenkbar, Dekkbar, RadarEnhet».

De tre Sindre I-radarene står på Skykula ved Eigersund i Rogaland, Vågsøy nord for Måløy i Sogn og fjordane og Vestvågøy i Lofoten i Nordland og de styres fra kontrollsentralene Sørreisa i Troms og Mågerø i Vestfold.

Antenner og sendere får stå som de er i dag. Oppgraderingen dreier seg om mottakere og signalbehandlingen der det blant annet dreier seg om å erstatte en del analoge komponenter med digitale. To 19-tommersrack erstattes med ett nytt. Mye av bakgrunnen er at det begynner å bli vanskelig å få tak i reservedeler.

Det er en levetidsforlengelse på overtid som nå skal utføres:

Dette er kabinettet Saab skal montere i Sindre I-radarene. Foto: Nato

– Klarer man å få 20 år ut av en radar, skal man være fornøyd. Sindre I-radarene har nå snart vært i drift i 25 år, påpeker Tore Bekkevold som er daglig leder for Saab Technologies Norway (STN) i Halden.

Tyske og norske

Sindre I-installasjonene består av Hughes Air Defense Radar (HADR), en 3D-radar med opp til 500 kilometer rekkevidde. Det finnes fire tilsvarende radarer i Tyskland som alle inngår i Nato Air Defense Ground Environment (NADGE).

Saab har allerede oppgradert de fire radarene i Tyskland, og skal i løpet av tre år gjøre det tilsvarende på de tre norske.

– Det er vår søsterbedrift Saab Defense and Security i Syracuse i USA som produserer hardwaren, mens vi i har prosjektledelsen, installasjon og test her i Halden, opplyser Bekkevold.

Ved kontoret på Isebakke like vest for Halden har STN i år testet en funksjonsmodell av Giraffe 4A. Nå skal selskapet bygge en tilsvarende for 8A. Foto: Per Erlien Dalløkken

Selskapet har store forhåpninger om flere radaroppdrag i Norge og sikter mot storkontrakten når Forsvaret skal erstatte dagens luftvarslingsradarkjede. P2078, som prosjektet heter, har en kostnadsanslag på 2-4 milliarder kroner. Etter opprinnelig plan skulle radarene blitt bestilt i fjor.

Nyutviklet aesa-radar

Saabs kandidat er Giraffe 8A som utvikles og bygges i Halden. Dette er den svenske forsvarskjempens første bakkebaserte langtrekkende radar.

S-båndradaren med instrumentert rekkevidde på 470 kilometer er spesielt rettet mot luftovervåking: Å detektere raske og manøvrerbare små mål på lang avstand.

Aesa-radaren har 3.000 sender/mottakermoduler, altså individuelt styrte miniantenner. Giraffe-radaren kan brukes både til kontroll- og varsling og til langtrekkende luftvern, samt i det siste domenet – våpenlokalisering.

Dersom går som Saab ønsker, blir det et nytt radarsenter i Halden. En ny radom med et referanseanlegg kan eksempelvis like ved Svinesundbrua. På Giraffe 8A er målet minst 60 prosent norsk innhold. Allerede nå har de passert 50 prosent, med samarbeidspartnere som blant andre Norautron, Kitron, Techni, Teknotherm og Umoe.

