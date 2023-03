− Enten man kjøper brukt eller ny elbil, er bil noe av det dyreste man kjøper i dag, etter hus og hytte. I det minste må det gå tydelig frem av markedsføringen at bilene får kortere rekkevidde på vinteren, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet, ifølge en pressemelding fra Naf.

Nå ber de to organisasjonene om tydeligere informasjon til bilistene.

− Bedre og lettere tilgjengelig informasjon vil gjøre flere trygge på å gå over til elbil, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i pressemeldingen.

Naf vil ikke lenger vente på internasjonale standarder, og de vil pålegge norske forhandlere å oppgi det de har av informasjon om vinterrekkevidde til potensielle kjøpere.

Elbilforeningen, som representerer bilistene, er ikke imponert.

− Vi må ha en felles målemetode som er internasjonalt anerkjent og standardisert, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, på telefon til Teknisk Ukeblad.

Vil ikke vente på EU

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Naf viser at 22 prosent av bilistene som kjører bensin eller diesel, oppga dårlig rekkevidde som en av grunnene til at de ikke vil se etter elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Selv om EU ikke er ferdig med å utvikle en standard for måling av rekkevidde om vinteren, må myndighetene sette krav om at markedsføringen «må inkludere informasjon om reduksjonen i rekkevidde i kulden», mener Iversen i Forbrrukerrådet.

− Elbilmarkedet er overmodent for standardisering, men her tar det tid i EU. I dag er det ikke tillatt å selge dopapir med «opptil 100 meter på rullen», mens det er lov å selge biler til over en halv million kroner med «opptil 500 km rekkevidde», sier han.

Naf er enige:

− Naf jobber med FN og EU for å få på plass en slik standard. Men fram til dette foreligger, bør forhandlere oppgi det mest presise de har av tester, sier Handagard.

− Ikke perfekt, men viktig

Elbilforeningen er enig med Naf i at det er viktig at rekkevidden forbrukeren får oppgitt, så godt som mulig gjenspeiler virkelig rekkevidde, både sommer og vinter.

− Vi er enige med Naf om at det er viktig at forbrukeren vet at elbiler har kortere rekkevidde i kulde. Men kulde er bare en av flere ting som påvirker rekkevidden. Vekt i bilen, været, fart, terrenget og kjøremønsteret påvirker også, sier Berge.

Foreningen mener det er viktig at forbrukerne får vite at rekkeviddemålet WLTP ikke er noen fasit.

WLTP står for Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure. Dette er en laboratorietest som brukes for å måle drivstofforbruk og CO 2 -utslipp fra personbiler og varebiler. Rekkevidden beregnes fra forbruket. Testen gjennomføres i 23 varmegrader.

− Vi jobber for å supplere med en vinter-WLTP, men det må skje internasjonalt, sier Berge.

For selv om standarden ikke er perfekt, er den viktig fordi den er felles og internasjonal og lik for alle bilforhandlere. Alternativet blir fort et virvar av ikke sammenlignbare opplysninger, mener hun.

Derfor vil det være uklokt å jobbe politisk for at bilforhandlere skal gjennomføre og opplyse om egne særnorske rekkeviddetester, slik Naf gjør, mener Elbilforeningen.

Bilforhandlerne bør opplyse bilkjøperen om alle vesentlige ting som kan påvirke WLTP-rekkevidden, mener Elbilforeningen, og de anbefaler bilkjøperne å også lese rekkeviddetester i ulike redaksjonelle medier, hos Naf og Elbilforeningen.

− Informasjonen om at elbiler går kortere på vinteren, er bare et googlesøk unna. Men når det gjelder hva vi skal pålegge å opplyse om, må vi ha standarder, og dem lager vi best internasjonalt, sier Berge.