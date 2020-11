Nå vil Grønn kontakt bygge ladenettverk i Europa

Den norske ladeoperatøren Grønn Kontakt skifter navn til Mer. Målet er å rulle ut et ladenettverk i Europa, basert på erfaringene fra Norge og Sverige.

I en pressemelding skriver det nye selskapet at navneendringen først rulles ut i Norge og Sverige, hvor Grønn Kontakt-merkenavnet forsvinner. Omprofileringen vil skje over de kommende månedene. Det er i dag 260 ladestasjoner med det gamle navnet i Norge. Mer lanserer samtidig en ny ladeapp for betaling.

Det er Statkraft som eier Mer. De satser på at erfaringene fra utbygging av ladenettverk i Norge skal komme godt med når de utvider til andre land. De eier allerede ladeoperatører i Tyskland og Storbritannia, som skal samles under Mer-merkenavnet.

Mer skal ledes av Ole Henrik Hannisdahl, som til nå har vært leder for Grønn Kontakt. I pressemeldingen sier han at de ved å ha vært med på utbygging siden starten av elbileventyret i Norge har lært hvordan man skaper lønnsomme ladenettverk som kan skaleres i takt med elbilsalget.

Vil gjøre det enklere å være elbilist

– Vi har også lært viktigheten av gode brukeropplevelser, og her ønsker vi å bli enda bedre.

Vår nye app er et første skritt på veien, men vi gir oss ikke der. Fremover vil vi jobbe for å gjøre det enda enklere å være elbilist ved å fortsette utbygging av hurtigladenettverket vårt, tilby markedets beste ladetjenester og ha de mest brukervennlige løsningene, sier Hannisdahl.

Mer er Norges nest største ladeoperatør etter Fortum. Fortum solgte tidligere i sitt ladeselskap Fortum Recharge til Infracapital, og ladeselskapet byttet navn til Recharge. De opererer over 1400 ladestasjoner i Norge.

Den tredje største operatøren i Norge er BKK.