Nå vil Facebook la brukerne rangere tilliten til nyhetsmedier

I et Facebook-innlegg skriver selskapets grunnlegger og toppsjef Mark Zuckerberg at de ønsker å «prioritere nyhetssaker som er til å stole på». Han sier også at lokalt og informativt innhold vil bli prioritert.

– Det er for mange sensasjonspregede nyheter, desinformasjon og polarisering i verden i dag. Sosiale medier gjør det mulig for folk å spre informasjon raskere enn noen gang før, og om vi ikke tar hånd om disse problemene, vil vi ende opp med å forsterke dem, skriver toppsjefen.

Starter i neste uke

Den nye rangeringen av «pålitelige kilder» starter i neste uke.

Facebook har vurdert flere måter å velge ut de mest pålitelige nyhetsnettstedene på, men kom fram til at det mest «objektive» var å spørre brukerne.

– Vi kunne ha prøvd å ta denne avgjørelsen selv, men det er ikke noe vi er komfortable med. Vi vurderte å spørre eksterne eksperter, som kunne ta avgjørelsen ut av våre hender, men det ville nok ikke ha løst problemet med objektivitet, sier Zuckerberg.

Både Facebook og andre internettgiganter som Google og Twitter har fått mye kritikk for å bidra til spredningen av falske nyheter – spesielt i etterkant av det amerikanske presidentvalget i 2016.

Færre nyheter i strømmen

Det nye rangeringssystemet er en av flere planlagte endringer på Facebook. I forrige uke ble det kjent at selskapet kommer med en ny oppdatering som gjør at nyhetsstrømmen prioriterer innlegg fra venner og familie foran annet innhold.

– Når vi gjør disse oppdateringene, vil du se mindre felles innhold som for eksempel fra bedrifter, merkevarer og medier, skrev Zuckerberg da denne nyheten ble sluppet.