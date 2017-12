Facebook kan bli den neste banken din

Et nytt EU-direktiv om banktjenester trer i kraft 13. januar 2018. Direktivet åpner opp for at Facebook kan bli banken din.

Direktivet gir privatkundene eierskap over alle sine bankopplysninger. Da kan kundene også gi dem videre til hvem som helst. For eksempel til Facebook, slik at de kan ordne alle våre betalinger, melder NRK.

Internasjonale giganter som Facebook, Apple, Google og Amazon står klare med tilbud om enkle betalingsløsninger som skal lokke oss vekk fra nettbanken og norske konkurrenter som Vipps.

Ny konkurranse for Vipps

– Dette vil innebære en helt ny konkurransesituasjon for Vipps, erkjenner Vipps-direktør Rune Garborg.

Med et slikt selskap som bank kan du få en enklere økonomisk hverdag, men kanskje også en farligere, tror Tor Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– All din bruk av Facebook i dag, alle dine likes, kommentarer og postinger sier noe om deg som menneske. Om du i tillegg slipper Facebook eller andre leverandører inn på dine økonomiske data, får de en fjerde, femte dimensjon i sin forståelse av deg. De forstår deg da kanskje bedre enn du vil ønske, sier Andreassen.