DNB har ingen teknologer i konsernledelsen. Og nettbanken er offline

Administrerende direktør Rune Bjerke i DNB varslet i fjor at banken vil bli en teknologibedrift – ikke bank. Dessuten må de ansatte regne med at bemanningen i bedriften – i løpet av få år – reduseres til det halve av dagens.

Vi som er kunder har vært opptatt av noe annet den siste uken. DNBs nettbank har vært utilgjengelig – både lenge og ofte.

Vipps så var den stengt. Igjen.

DNB har hatt den mest offline nettbanken jeg noen gang har opplevd. Det er pinlig for en bank, og kanskje enda mer pinlig for en teknologibedrift. Både Vipps og nettbanken har hanglet lenge.

13 ledere, ingen teknolog

En av TUs mangeårige medarbeidere – og DNB-kunde – var også oppgitt i slutten av forrige uke, og gikk på nett for å sjekke ledergruppen i banken. Nettsiden med presentasjon av konsernledelsen var i hvert fall tilgjengelig. Og funnet var spennende.

I konsernledelsen i DNB sitter det, ifølge banken selv, 13 medarbeidere. Kvinner og menn. Lederne har bakgrunn og utdannelse som sosialøkonom, master i management, bachelor i journalistikk og political science, siviløkonomer, sivilmarkedsfører, økonomi og internasjonal økonomi. Grovt oppsummert.

Det er viktig ikke å disse en spesiell bakgrunn. Mange økonomer gjør det bra som ledere av teknologibedrifter. Og uten økonomene fungerer sikkert banken heller dårlig.

Poenget, som nå sikkert flere av leserne har fått med seg, er at konsernledelsen i DNB er kjemisk fri for teknologer. Og dette til tross for at DnB har flere enn 800 IT-ansatte i Norge.

Det er oppsiktsvekkende for et selskap som predikerer at de skal bli et teknologiselskap – og som attpåtil har en dysfunksjonell nettbank.

Venter på teknologene

Vi skal ikke påstå at alt teknologitrøbbel ville vært eliminert om en eller flere teknologer hadde sittet i DNBs konsernledergruppe. Vi skal heller ikke ta fra DNB at de muligens har en teknolog gjemt et eller annet sted i organisasjonen. Men det er vitterlig overaskende av et selskap som nå ser på seg selv som et av landets største teknologiselskaper, ikke har teknologikompetanse i en konsernledergruppe på 13.

Trøbbelet minner oss også på de turbulente rundene DNB har hatt med Evry – og bankens kontroversielle outsourcing til India. Vi tipper at mange dyktige medarbeidere i DNB, utenom konsernledelsen, har mange meninger om både historien og hendelsene i forrige uke.

Det skal bli spennende å følge med på om teknologer vil slippe til i konsernledelsen i løpet av 2017.

Vi vil minnes på dette poenget hver eneste gang nettbanken er offline.