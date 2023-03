Oslofjorden: I dag lyser regjeringen ut lisensene for de aller første havvind-områdene på norsk sokkel. Det er snakk om totalt 3 GW, fordelt på to områder, Sørlige Nordsjø II (bunnfast havvind) og Utsira Nord (flytende havvind).

Det er de første konkurransene om prosjektområder til havvind på norsk sokkel. Tildeling av lisenser skal skje i løpet av året.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Statsminister Jonas Gahr Støre påpeker at dagens utlysning er en milepæl for det grønne skiftet i Norge.

– Vi har ligget etter på havvind sammenlignet med andre. Nå skal vi ta igjen forspranget, sier Støre.

Samtidig understreker han at en av fordelene med å ligge bak er å kunne høste erfaringer fra andre land, blant annet på differansekontrakter og ordninger de ikke har vært kjent med.

Ny runde i 2025

Regjeringen har allerede startet et arbeid for å vurdere nye arealer til havvind, og de legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

Støre påpeker at de norske havområdene er fem ganger større enn våre landarealer, og at det er mye vind langs kysten vår. Han lover også en satsing i nord.

– I dette kapittelet skal Nord-Norge ikke henge etter. Vi får en utredning og da skal vi se på områder langs hele kysten.

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre vil tildele de første lisensene for havvind i år, og legger opp til ny runde med utlysninger i 2025. Foto: Eirik Helland Urke

Auksjon

På Sørlige Nordsjø II skal første fase på 1,5 GW tildeles én aktør. Tildelingen skal skje innen utgangen av 2023. Det skal foregå gjennom en prekvalifisering, etterfulgt av en auksjon.

Søkerne må dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet.

Mellom seks og åtte aktører vil få anledning til å delta i auksjonen.

Sørlige Nordsjø II Produksjon av fornybar kraft på første fase av Sørlige Nordsjø II skal tildeles én aktør gjennom en prekvalifiseringsrunde etterfulgt av en auksjon og tildeling innen utgangen av 2023. Det skal gjennomføres en prekvalifisering av aktører som ønsker å konkurrere om å få tildelt prosjektområde i Sørlige Nordsjø II, første fase. Prekvalifiseringskriteriene skal bidra til at utbyggingen av havvind i Norge gjennomføres på en god og bærekraftig måte, og bidrar til ringvirkninger for samfunnet. I prekvalifiseringen må søkerne dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet gjennom prekvalifiseringskriteriene gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger. Søkere som blir prekvalifisert vil deretter få muligheten til å delta i en auksjon. Det er minimum seks og maksimalt åtte aktører som får delta i auksjonen. Olje- og energidepartementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase Sørlige Nordsjø II. Statens støtte gjennom differansekontraktene vil avgrenses gjennom et øvre tak. Prosjektområde for havvind på Sørlige Nordsjø II blir tildelt etter en engelsk auksjon med åpen budgivning.

Kvalitativ konkurranse

Utsira Nord skal totalt 1,5 GW tildeles tre aktører gjennom en kvalitativ konkurranse. Også her skal tildelingen skje i løpet av 2023.

Konkurransen basert på kvalitative kriterier, skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind.

Her skal aktørene etter tildeling modne områdene før det gjennomføres en konkurranse om statsstøtte. Ett av prosjektene vil ikke få støtte.

Utsira Nord Produksjon av fornybar kraft på Utsira Nord skal tildeles tre aktører gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier. Tildeling vil skje innen utgangen av 2023. Konkurransen basert på kvalitative kriterier, skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind. Utsira Nord er åpnet for en kapasitet på 1500 MW, og det er tre prosjekter som vil bli tildelt prosjektområde basert på de kvalitative kriteriene. Departementet viser til NVEs arbeid med identifisering av nye områder og kapasitetsutvidelse, jf. oppdrag fra departementet av 9. februar 2022. Dersom dette arbeidet viser at det er mulig å utvide kapasiteten, vil det bli vurdert å øke kapasiteten inntil 750 MW. Etter tildeling av prosjektområdene skal aktørene utrede konsekvenser og modne områdene videre, før det gjennomføres en konkurranse om statsstøtte. Regjeringen vil legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til kostnadsramme og tilsagnsfullmakt. I proposisjonen vil regjeringen foreslå at ett prosjekt ikke oppnår støtte. Regjeringen vil videre foreslå at prosjektene som oppnår støtte tildeles støtte til 500 MW hver, men får eventuell opsjon til å bygge ut 750 MW. Prosjektet som ikke får støtte vil beholde retten til arealet for en periode, kan benytte seg av det generelle virkemiddelapparatet og vil kunne delta i eventuelle fremtidige konkurranser som statsstøtte for havvind.

Prisgaranti

Departementet foreslår differansekontrakter. Det betyr at utbyggerne får en en garantert kraftpris, mens staten får betalt hvis kraftprisen blir høyere enn den avtalte grensen.

Dette er også en utbredte støtteordning for havvind i andre land.

Tildeling skal skje ved auksjon hvor selskapene underbyr hverandre ved å kreve et lavest mulig støttenivå. Aasland kunne ikke svare på hvor mye dette anslås å ville koste, men understreker at regjeringen vil gi så lite støtte som mulig.

Utlysningen av de første havvindområdene på norsk sokkel ble gjort på den elektriske katamaranen Brisen. Foto: Eirik Helland Urke

Ventetiden over

– Dette har våre havvindselskaper og vi ventet lenge på, og endelig er ventetiden over. Det er bra regjeringen har holdt fremdriften de har lovet. Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjørende at regjeringen opprettholder tempoet, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

Hun påpeker videre at det er bra regjeringen legger til rette for at to prosjekter på Utsira Nord kan få støtte.

Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland er fornøyd med at tempoet på havvindsatsingen endelig settes opp.

– Rask utbygging av havvind er avgjørende for å nå norske klimamål fremover. Zero har etterlyst tallfestede mål også for 2030, og mener ambisjonsnivået må opp. Det betyr at nye utlysninger bør komme raskt, sier hun.

15 konsortier

Minst 15 konsortier har meldt at de vil melde seg på i kampen om å bygge ut havvind på norsk sokkel.

Disse vil søke havvindlisenser Equinor, Hydro og RWE.

Norseman Wind, (Norgesgruppen og det tyske energiselskapet EnBW).

Aker Offshore vind, Statkraft og BP.

Vårgrønn (Hitecvision og Eni), Agder Energi og Green Investment Group (eid av australske Macquarie).

NorSea og Parkwind (eid av den belgiske matvaregiganten Colruyt).

Blåvinge: Fred. Olsen Renewables, Hafslund Eco og danske Ørsted.

Deep Wind Offshore (Haugaland kraft, Sunnhordaland Kraftlag, Knutsen OAS) og EDF Renewables.

Seagust (Ferd og Arendals Fossekompani) og svenske Vattenfall.

Kvitebjørn havvind (eid av Aubert-familiens investeringsselskap Daimyo).

Shell, BKK og Lyse.

Equinor og Vårgrønn.

Magnora Offshore Wind og TechnipFMC.

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind. Statkraft, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en avtale om å sammen utforske muligheter for å bygge ut havvind i Norge og ser mot Sørlige Nordsjø II.

UtsiraVIND: som består av Odfjell Oceanwind og Source Galileo Norge.

Kunne vært bygget uten subsidier

Både Fornybar Norge og Equinor har sagt til TU at en utbygging av bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø ville vært mulig uten statsstøtte, hvis man fikk lov til å bygge en hybridkabel. Det er en kraftkabel som går både til Norge og et annet land, for eksempel Storbritannia

Dette er Senterpartiet imot, fordi de frykter at en slik kabel vil kunne øke kraftprisen i Norge.

Mandag kom NVE med en ny rapport som sier at en nettløsning med en stor hybridkabel får positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mens en kabel til land bare i Norge (kalt radial) får negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Samtidig vil en radial bidra mer til å senke strømprisen i Norge, ifølge rapporten.