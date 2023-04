For kort tid siden meldte Meteorologisk institutt at det regner 24 prosent mer i Trondheim i dag enn det gjorde for 30 år siden. Og Trondheim er ikke alene. Det stadig våtere klimaet vi opplever skaper utfordringer for mange, ikke minst byggenæringen.

Sintefs byggskadestatistikk viser at tre av fire feil i dag knyttet til nedbør, fuktig luft eller at det er brukt våte bygningsmaterialer.

For å prøve å gjøre noe med denne utfordringen har forskningssenteret Klima 2050 nå utviklet et helt nytt rammeverk for klimatilpasning av bygg.

Må se fremover

Rammeverket som er utviklet skal gjøre det lettere for utbygger å finne frem til myndighetenes krav til klimatilpasning, vise frem verktøy som kan verifisere valgt løsning og presentere en systematisk tankegang for håndtering av klimatilpassinger.

– Vi mener tilpasning til et klima i endring må inkluderes når vi snakker om hvordan vi kan redusere samfunnsrisiko. Ved prosjektering av nye bygg holder det ikke å se på været som har vært, man må også se på været som forventes fremover, sier forskningsleder i Klima 2050, Trond Kvande, i en pressemelding.

Systematisk tenkning og tilpasning

Rammeverket sier ikke noe om prosess, organisering eller samhandling. Der omfatter:

• En overordnet definisjon av hva klimatilpasning betyr.

• Samlede presentasjoner av myndighetenes krav til klimatilpasning.

• Tips til nyttige hjelpemidler for å oppfylle myndighetenes krav.

• Risikovurderingsmomenter til bruk i planlegging og prosjektering.

Eksempel på klimatilpasning

Rapporten avslutter med et eksempel på klimatilpasninger av ZEB-laboratoriets eget nullutslippsbygg der det ble installert en fordrøyningstank for oppsamling av vann fra de ulike delene av håndteringssystemet for overvann.

Denne løsningen var en sentral årsak til at bygget i 2022 både vant Statens pris for byggkvalitet og Bygg21 sin pris for beste praksis.