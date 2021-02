Nå seiler fregatten «Helge Ingstad» for siste gang

Mandag morgen startet slepet av fregatten «Helge Ingstad». Forhalingen krysser den samme fjorden hvor fregatten kolliderte med tankskipet «Sola TS» for litt over to år siden.

– Fregatten har akkurat forlatt kaia til CCB på Ågotnes, forteller kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

To slepebåter tar hånd om fartøyet. Forhalingen blir også fulgt av en sikringsbåt og to såkalte sjøbjørner, altså sjøforsvarets lettbåter. I tillegg er det los og personell om bord på fregatten for fortøyning og overvåking av slepet.

Skal hugges opp

Fregatten har siden sommeren 2019 ligget til kai ved Coast Center Base (CCB) på Ågotnes utenfor Bergen. Det har lenge vært klart at det ikke har vært aktuelt å reparere den.

Målet for «Helge Ingstad» siste seilas er Hanøytangen på Askøy. Der skal skipet demilitariseres og hugges opp hos Norscrap West.

11. januar 2021 fikk de kontrakten for å destruere fregatten. Deres underleverandør Buksér og Berging har oppdraget med å forhale selve fartøyet til Hanøytangen.

Godt værvindu

Det er blå himmel og rolig sjø i området.

– Vi har et veldig godt værvindu. Det er uvanlig gode vinterforhold til februar og Vestlandet å være, forteller Sandberg.

Selve slepet anslår de at vil ta tre til fire timer.

– Vi ser frem til å få avsluttet det tragiske kapittelet i fregatten «Helge Ingstad» sin skjebne. Nå har vi fokus på å få en trygg og sikker destruksjon av fartøyet, sier Sandberg.

På forhånd har DNV GL inspisert fregatten. De har vurdert om skroget tåler forhalingen og overfarten.

Skal ribbes for hemmelig utstyr

Når Norscrap overtar fregatten starter først demilitarisering og deretter opphugging av fartøyet.

Skjermingsverdig utstyr skal fjernes, dokumenteres og destrueres fra krigsskipet.

– Forsvarsmateriell kommer til å ha folk til stede under hele destruksjonen for å ivareta dette, forteller Sandberg.

Det skjer for å ivareta sikkerhetsmessige krav etter sikkerhetsloven og tredjepartsgodkjenninger

All isolasjon, kabler og annet materiell skal også tas ut og bli destruert eller gjenvunnet.

Etter hvert vil også fartøyet bli forflyttet inn i dokk der selve skroget skal hugges opp. Destruksjonen skal være ferdig innen utgangen av 2021.

– Reservedeler og gradert materiell vil bli tatt ut fortløpende under destruksjonen, forteller Sandberg.

Kontrakten for gjennomføringen av selve destruksjonen er på cirka 60 millioner kroner. Forsvarsmateriell forventer å få salgsinntekter fra metallet i fregatten på flere millioner kroner, og de skriver at det vil bidra til å redusere samlet kostnad for forsvarssektoren.

TU oppdaterer saken.