Nå nærmer det seg den spektakulære snuoperasjonen av Aasta Hansteen-skroget

Statoil regner med at tungløftfartøyet Dockwise Vanguard kommer med det 200 meter lange Aasta Hansteen-understellet til Stord søndag morgen.

– Vi forventer at skipet kommer til losstasjonen lørdags kveld, og at de vil ankre opp i Høylandsbygd søndag, forteller Stig-Arne Witsø, som er prosjektleder Aasta Hansteen substruktur.

Det første som skjer er at sjøsikringen fjernes og at understellet skal flytes av dekket på frakteskipet. Så skal tanker for oppdrift fjernes.

Deretter venter en spektakulær operasjon, der den enorme strukturen skal snus fra liggende til stående stilling i sjøen, såkalt upending (se video under).

Drar ut propp

Snuingen skal etter planen foregå i Klosterfjorden i midten av juli.

– Det første som skjer er at vi rett og slett drar ut en propp ut av den nederste delen av skroget, som kalles softtank, forteller Witsø.

– Proppen er ferdig rigget med wire og dras ut med slepebåt, legger Per Rusås, prosjektdirektør for Aasta Hansteen til.

I tillegg skal omtrent 50.000 liter vann pumpes inn i vannballast- og kondensattankene på skroget for å få understellet i riktig stilling.

Når understellet er snudd, skal 40 meter stikke opp over overflaten og 160 meter av understellet skal være under overflaten.

Kjempeskipet Dockwise Vanguard kan løfte 117.000 tonn: Nå vil eieren bygge enda større

Ferske rettsdokumenter gir unik innsikt: – Yme ville blitt åtte år forsinket

30.000 tonn jernmalm

Deretter skal skroget taues inn til Digernessundet. Der håper de å være ankret opp i løpet av første halvdel av august.

Når skroget er oppankret, skal blant annet ballastsystemene kjøres i gang.

– Det er systemer som ikke kunne testes ut i Korea, fordi den kom i horisontal stilling. Arbeidet må gjøres etter at vi har kommet i riktig stilling, forteller prosjektlederen.

– Du må stå riktig vei før du kan kjøre igang pumper og ventiler, forklarer han.

Ballastsystemet må være klart før plattformdekket kan festes på understellet. I tillegg skal noe utstyr installeres.

Den nederste tanken på understellet skal også fylles med i underkant av 30.000 tonn jernmalm. I tillegg skal kjetting til 17 ankervinsjer tas ombord i understellet, samt at ankervinsjene skal testes.

Video av Aasta-lastingen: Her lastes 46.000 tonn understell på verdens største løftefartøy

Vil slippe at dekket må vente

Både understellet og plattformdekket til Aasta Hansteen er bygget ved Hyundai-verftet i Sør-Korea. Fortsatt pågår ferdigstillelsen av dekket ved verftet i Korea.

Understellet blir levert senere enn opprinnelig planlagt, derfor har Statoil justert planene for når plattformdekket kommer til Norge. De vil slippe at dekket blir liggende og vente på at understellet blir snudd og ferdigstilt.

– Vi vil heller bruke tiden til å gjøre dekket 110 prosent ferdig i Korea, forteller prosjektdirektøren.

– Seilingen av dekket fra Korea blir koordinert mot fremdriften på understellet, sier han, og legger til at de heller vil at understellet må vente en uke på dekket enn motsatt.

Han forteller at de nå gjør mer uttesting på dekket i Korea enn det som opprinnelig var planlagt. De holder også på med ferdigstilling som maling, isolering og varmekabler.

– Vi ligger på plan til å seile og treffe det tidspunktet vi har tenkt å mate med understellet her oppe, forteller han.

48 timer

Etter planen skal sammenføyingen av plattformdekket og understellet, den såkalte matingen, skje sent denne høsten.

Statoil regner med at hele prosessen fra når skipet White Marlin kommer med dekket og til det er satt på plass på toppen av spar-understellet, vil ta to uker.

– Selve matingen tar bare omtrent 48 timer, men det er mye som skal gjøres i forkant, og operasjonen er værsensitiv, du må ha et værvindu, forteller prosjektdirektøren

30.000 tonn plattformdekk

Frederik Steenbuch i Capricorn Offshore, er Norges-representant for rederiet Boskalis som har Dockwise Vanguard og de andre tungløftfartøyene som brukes. Han forteller hvordan sammenføyingen skal foregå.

– Topsiden, som veier nærmere 30.000 tonn, vil bli overført til to av selskapets S-klasse fartøy, forteller han.

– De vil deretter «mate» dekket over spar-understellet, forteller han.

Selve matingen på spar-understellet skal skje i Digernessundet. Da ballasteres spar-understellet for å få minst mulig fribord og plattformdekket flytes over understellet ved hjelp av de to S-klasse-fartøyene

Utslep tidligst i april 2018

Deretter skal Norges første spar-plattform slepes ut på feltet i Norskehavet. De er blant annet avhengige av godt vær innaskjærs.

– Vi går mot det første vinduet som finnes for utslep, sier prosjektdirektøren og anslår at spar-plattformen tidligst kan bli slept ut i Norskehavet i april 2018.

Når det gjelder tidspunkt for oppstart av produksjonen, viser han til det Statoil tidligere har meldt: 4. kvartal 2018.