Nå nærmer batteriprisen seg fossilbilnivå

156 dollar per kilowattime.

Det er hva Bloomberg New Energy Finance (BNEF) mener er gjennomsnittlig prisnivå for batteripakker i 2019. I 2010 var gjennomsnittsprisen over 1100 dollar per kilowattime, som betyr en nedgang på 87 prosent. 2019-nivået er også 18 prosent lavere enn 2018-prisen.

Batteripakken har tidligere stått for over halvparten av prisen på elbiler. Prosentandelen har sunket noe ettersom batteripakkene blir billigere. Likevel blir prisutviklingen innen batterier fortsatt sett på som det viktigste elementet for at elbiler skal kunne konkurrere med bensin- og dieselbiler på pris.

VW allerede på 100 dollar?

Analytikere har lenge pekt på den magiske 100-dollargrensen for batteripris per kilowatt: Grensen som må nås for at elbiler skal bli billigere enn biler med forbrenningsmotor. Den samme grensen eksisterer for når batterilagring blir attraktivt for bruk som stabilisator i strømnettet, ifølge MIT Technology Review.

New York Times (NYT) siterte tidligere I høst anonyme Volkswagen-kilder på at den tyske bilprodusenten allerede hadde fått batteriprisen under 100 dollar per kilowatt for deres kommende storsatsing ID3. Storskalaproduksjon skal være årsaken til den lave batteriprisen, ifølge NYT.

Det er ikke spesifisert om den angitte VW-prisen gjelder på celle- eller pakkenivå. Under åpningen av elbilfabrikken ved Zwickau fremhevet Volkswagen-sjef Herbert Diess at ID3 vil koste det samme som en vanlig Golf.

BNEF forklarer prisnedgangen med større ordretilgang. De peker også spesifikt på vekst i elbilsalget og utbredelse av katoder med høy energitetthet.

– 61 dollar i 2030

I 2018 meldte Elon Musk at Tesla kunne nærme seg 100 dollar per kilowattime på cellenivå det året, skriver Clean Technica. Musk har imidlertid ikke bekreftet at bilprodusenten har nådd dette prisnivået. Musk meldte samtidig at de burde klare å komme ned på 100 dollar per kilowattime på batteripakkenivå i 2020.

BNEF mener gjennomsnittsprisen vil nærme seg 100 dollar per kilowattime i 2023, før den synker under den mye omtalte grensen i 2024. Da vil etterspørselen være på 2 terawattimer, ifølge analysebyrået. I 2030 skal batteriprisen på pakkenivå nå 61 dollar per kilowattime, ifølge BNEF.

Nye teknologier, som silisium- og litiumanoder, faststoffbatteri og nye katodematerialer vil være viktig for å øke energitettheten på celle- og bakkenivå og deretter redusere kostnader, skriver BNEF.