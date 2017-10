Nå møtes løpene i verdens lengste undersjøiske veitunnel på midten – med millimeterpresisjon

Det er gått nærmere fem år siden første spadetak i Ryfast, høsten 2012. Siden den gang har to entreprenører fra hver sin side sprengt tunnelen videre innover, salve for salve, omkring fem meter per smell.

Fra hver sin side har to entreprenører drevet endeveggen nærmere den andre, og nå møtes de, under fjorden, 240 meter under havet, omtrent på midten.

Når den siste salven nå går av, steinen sprenges i biter og faller sammen – og to tunnelløp blir til ett langt – skjer det med kun millimetere i slingringsmonn.

Følg med - artikkelen blir oppdatert med video av gjennomslaget.

Verdens lengste

Det er fremdeles to år til hele Ryfast-prosjektet skal stå ferdig, men dagens gjennomslag markerer en stor milepæl for prosjektet.

Den lengste av de i alt tre tunnelene som Ryfast består av, er Ryfylketunnelen på 14,3 kilometer. Den har blitt drevet fra begge sider av fjorden, og i dag slås to lange tunnelløp sammen til ett – som blir verdens lengste undersjøiske tunnel for veitrafikk.

Å få to tunneler til å treffe hverandre med maksimalt et par centimetere å gå på, er ingen enkel oppgave. Det har krevd møysommelig arbeid gjennom hele prosjektperioden, med kontroll og ekstra kontroll av målingene.

– Det er snakk om ganske avansert landmåling for å få det til. Entreprenørene gjør sine målinger, og så har vi egne folk til å sjekke at det overordnede nettet er korrekt. Vi må ha stålkontroll på dette, for dette er en lang tunnel og vi har kun et slingringsmonn på et par centimetere, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen.

Før det skal smelle for siste gang gjenstår 2,5 meter med fjell. Da er det sprengt ut omkring syv kilometer med tunnel fra Stavanger-siden og noe i overkant av syv kilometer fra Solbakk-siden. Og det er fra sistnevnte side at defår æren av å ta ned den siste steinen.

Dårlig fjell ga forsinkelse

Ryfast Ryfast-prosjektet består av i alt tre tunneler: Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen.

Ryfylketunnelen skal gi fastlandsforbindelse mellom Strand kommune og resten av Ryfylke og Stavanger-regionen.

Hver dag krysser 3500 personer fjorden ved hjelp av to ferjesamband.

Tunnelen består av to løp, et for hver kjøreretning, på 14,3 kilometer. På det dypeste er tunnelen 292 meter under havet, som altså kvalifiserer den til verdens dypeste veitunnel.

Tunnelen skal koste 6,4 milliarder kroner. Det inkluderer også arbeidet med Hundvågtunnelen.

Prosjektet har nylig lagt bak seg en periode hvor det har gått ganske trått. På grunn av dårlig fjell og mye vannlekkasjer ble fremgangen i meter per uke redusert fra omkring 80 meter til så lite som 10 meter. Derfor har de siste cirka 350 meterne av tunnelen tatt nærmere to måneder, selv om det bedret seg de siste ukene.

For å tette vannårene i fjellet måtte det bores cirka 35 hull som går så langt som 25 meter inn i veggen. Deretter pumpes det inn fra fem til 25 tonn med tyntflytende sement inn i hullene. Dette gjør at vannlekkasjene blir langt mindre. Men denne arbeidsoperasjonen kan ta opp til to døgn å gjennomføre.

Å måle bergkvaliteten i forkant på en så lang og dyp tunnel er vanskelig, derfor har det vært vanskelig å forutsi nøyaktig hvor lang tid det vil ta før tunnelløpene møtes. De samme utfordringene vil oppstå på Rogfast, som blir en enda lenger tunnel.

Og den største utfordringen med tunnelen er heller ikke lengden eller dybden, men stramme tidsfrister. Vegvesenet håper de har klart å bøte på deler av forsinkelsen ved å gjøre mer etterarbeid der i tunnelen det er mulig.

For å klare å holde tidsfristene har de latt flere ulike fag jobbe samtidig i tunnelen. På samme tid som tunnelen drives fremover nede i bunn, innredes den lenger oppe. Idet tunnelløpene møtes på midten, er det for eksempel asfaltert hele seks kilometer fra den ene siden. Noen steder har de alt begynt med de elektriske installasjonene og innredning av de tekniske rommene.

Bygger tunnel under byen: Har forsert tunneler, kloakk og søppel

53 kilometer tunnel

Eiterjord vet ikke nøyaktig hvor langt bak prosjektet ligger på tid, men er overbevist om at det ikke er mer enn at de skal kunne ta det inn, slik at tunnelen kan åpnes i slutten av 2019 som planlagt.

Han mener fremdriften generelt har vært bra, selv om det har dukket opp utfordringer underveis.

– Vi er oppe i rundt 15.000 salver, fem millioner arbeidstimer og på det meste er 900 personer i sving. Alt dette skal fungere ned til minste detalj. Det er klart at det blir noen utfordringer, spesielt med tanke på logistikk og alle arbeidsoperasjonene som skal foregå parallelt, gjerne med masse trafikk rundt, understreker Eiterjord.

Til sammen er det snakk om 53 kilometer med tunnel, de to andre tunnelene Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen hadde gjennomslag i henholdsvis oktober i fjor og i vår.

– Nå er det jo Ryfylketunnelen som er blitt selve symbolet på Ryfast-prosjektet, så det er en stor milepæl at vi nå har gjennomslag også her, sier prosjektlederen.