Nå lanserer TU egen podkast om elbil

Denne uka er journalistene Marius Valle og Mathias Klingenberg i gang med vårt nye innhold på tu.no: Ukentlig podkast om elbiler. De to skal i Elbil – Elektrisk sett bidra med tester av biler, intervjuer og samtaler med relevante personer i Elbil-Norge – og verden – og med fakta om elbiler.

Podkasten er rettet mot du som er interessert i elbil, enten du har store eller små kunnskaper fra før. Etter hvert som elbilene dominerer mer og mer på salgsstatistikken, er det nemlig også slik at det ikke lenger bare er de tidlige entusiastene som kjøper elbil. Nå blir det mer og mer allemannseie – og da er det faktisk en del ny kunnskap som mange har bruk for å skaffe seg.

Ny norsk industri?

Norge er verdens elbilnasjon nummer 1, og vi har også en del industri som leverer til bilprodusentene i Europa. I år har det også dukket opp en serie spennende planer om å etablere produksjon av battericeller i Norge. Vi øyner altså muligheten for å kunne etablere en helt ny industri de neste årene. Det vil gjøre elbilene enda viktigere for det norske samfunnet.

Vi skal være mer konsentrert om hvordan en bil virker, enn hvilken bil vi personlig liker best

Dette virker for oss som et godt tidspunkt å trappe opp elbildekningen i Teknisk Ukeblad. Elbilmarkedet har modnet betraktelig det siste året, med en rekke nye modeller fra både utfordrere og etablerte bilprodusenter. Salget av elbiler i Norge er større enn noen gang, men det kan også være vanskeligere å velge elbil.

Dessuten skal du få mest mulig ut av den. Nettopp det håper vi å bidra til gjennom våre podkaster. Vi skal ikke love at du blir utlært elbiltekniker i løpet av denne serien, men vi tror vi kan love at du får mer innsikt i hvordan elbiler virker, hva som teknisk sett er sterke og svake sider ved modeller vi tester og hvordan elbil-teknologien utvikler seg.

Flere land kaster seg på

Stadig flere land har ambisiøse planer for å elektrifisere bilparken. Nylig lanserte Storbritannia planer om å forby salg av fossilt drevne biler i 2030. Norge har et uforpliktende mål om at det bare skal selges personbiler med nullutslipp om fem år.

Kommer vi dit, har vi gått igjennom en enorm revolusjon i transportsektoren. Hvis det blir slik at bilene driftes av vann, vind og sol – og ikke av bensin og diesel – har vi tatt et stort skritt i grønn retning.

Dette kommer ikke av seg selv. Blant annet må elbilkjøperne kjenne seg trygge på valgene de tar. Å montere en trefase ladekontakt utenfor huset, eller be borettslaget installere infrastruktur for lading på alle parkeringsplasser, kan være litt mer komplisert enn å kjøre på Esso og fylle 95-bensin.

Best på teknologien

Nettopp her ønsker Teknisk Ukeblad å bidra. Med elbiljournalistikken skal vi fortelle mer enn bare hvem som selger mest, og vi skal være mer konsentrert om hvordan en bil virker, enn hvilken bil vi personlig liker best. Smak og behag kan andre like godt som oss – men teknologien, den skal vi være aller best på.

Vi håper du gleder deg over første episode, der Marius og Mathias diskuterer vårt gode nabolands elektriske stolthet: Volvo XC40. Så gjenstår det å se hvor dype hjulspor den modellen setter i elbilterrenget – eller om det blir en modell som fort ble glemt. Vi lover å følge med – nå også via en podkast som både kan sees på video og lyttes til i nettopp elbilen din.