Nå er det flere elbiler enn dieselbiler i Norge

− Dette er en bra dag. Vi feirer at det likevel ikke blir full moms på elbiler i 2027 samtidig med at vi kvitterer for at elbilene har slått dieselbilene på norske veier, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding sendt ut onsdag.

918.000 elbiler

Ifølge foreningens oversikt er det nå 918.000 elbiler på norske veier, så vidt flere enn dieselbiler.

Elbilsalget har skutt fart de siste ukene. Forklaringen er at regjeringen har varslet momsendringer fra nyttår. Dermed øker antallet elbiler på veiene med omtrent 1150 elbiler hver ukedag, ifølge Elbilforeningen.

Det er nå 225.000 flere elektriske personbiler enn bensinbiler i Norge, ifølge foreningen.

Høyest ny-andel i Telemark, Vestland og Vestfold

Oslo har den høyeste andel elbiler på veiene, med 45 prosent. Så følger Akershus (39 prosent) og Vestland (38 prosent). Nederst ligger Finnmark (11 prosent), Innlandet (18 prosent) og Troms (20 prosent).

Den høyeste andelen elbiler i nybilsalget i november hadde Telemark (99,7 prosent), Vestland (99,5 prosent), Vestfold (99,3 prosent), Rogaland (99,0 prosent) og Møre og Romsdal (98,5 prosent).

Den laveste elbil-andelen i nybilsalget finner vi i Finnmark, men selv der er nesten ni av ti nybiler elektriske (89,5 prosent).