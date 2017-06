Nå kommer europeiske regler for droner

Utviklingen av droneteknologien har eksplodert i løpet av de siste par årene, og droner brukes til alt fra pakkelevering til spillefilm-opptak og miljøovervåkning.

Derfor er det på høy tid at EU får et felles regelverk for flygning med droner, blant annet et kontrollsystem som kan sikre effektiv og sikker dronetrafikk, og de grunnleggende funksjonene skal være klare allerede i 2019.

Dette melder EU-kommisjonen, som nå har offentliggjort et rammeverk som de i november i fjor bestilte hos Sesar Joint Undertaking; en gruppe eksperter innen utvikling av luftfartskontroll.

Prosjektet heter U-Space og henviser til det lave luftrommet fra 0-150 meter, hvor dronene i hovedsak vil fly. Plantegningen er ikke et lovforslag, men skal danne grunnlaget for en politisk diskusjon rundt vilkårene for en europeisk dronepolitikk.

– Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst. Vi har behov for at EU tar på seg en lederposisjon, og har et sikkert marked for dronetjenester på plass i 2019, sier EUs transportminister Violeta Bulc i en pressemelding.

Første fase klar i 2019

U-Space kommer til å bli et overordnet regelverk som omfatter hele droneområdet, enten de flyr innenfor synsfeltet eller ikke, om det er på landet eller i byer, og om de brukes til kommersielle, private, forskningsmessige eller militære formål.

Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon av dronene, samt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder – altså en form for virtuell inngjerding.

På lengre sikt legger Sesar opp til fire faser, som til slutt skal ende opp i et system der dronene kommuniserer med hverandre, infrastrukturen og den bemannede luftfarten for å unngå kollisjoner og fly mest mulig effektivt.

I takt med at autonomiseringsgraden til dronene blir høyere, må det også innebære automatisk datadeling omkring vær- og trafikkforhold, slik at de kan velge den beste ruten, skriver Sesar i den såkalte plantegningen av prosjektet. Her understreker de at hensynet til datasikkerhet og beskyttelse mot overvåkning naturligvis også skal behandles i takt med at U-Space-reglene utvides.

Der er ikke satt noen endelig dato for når alle funksjonene skal være iverksatt.

Forventer lovgivning etter sommeren

Foreløpig er den europeiske myndigheten for luftfartssikkerhet EASA i ferd med å fastsette noen konkrete sikkerhetsregler sammen med medlemslandene i unionen, og EU-kommisjonen forventer at disse reglene vil bli vedtatt av både EU-parlamentet og Ministerrådet i løpet av de neste par månedene.

Kommisjonen opplyser at de vil finansiere konkrete prosjekter som fokuserer på å integrere droner i den allmenne trafikkstyringen av luftfarten, samt nedsette en ekspertgruppe som skal hjelpe til med utviklingen av en europeisk dronepolitikk.

Norge har allerede innført regelverk

Men disse blir trolig strammet inn.

Av Per Erlien Dalløkken

I Norge har droneflyging vært regulert i halvannet år gjennom Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, som igjen i stor grad bygde på Easas parallelle reguleringsarbeid.

De felleseuropeiske reglene vil ventelig stramme ytterligere noe til, blant annet når det gjelder geofencing og elektronisk merking. Høringsfristen er 15. september.

Det vil være tre års implementeringstid slik at de nye reglene vil gjøres gjeldende fra 2021.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.