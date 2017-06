De har utviklet flygende superdatamaskiner som skal inspisere strømnettet. Målet er en omsetning på 5 milliarder dollar

Industrielle droner stappfulle av sensorer, koblet til nettskyen er ikke noe nytt. Slike finnes på et utall PowerPointer og forretningsplaner rundt om i verden. Men eSmart Systems i Halden har dem allerede nå.

De vil at elkraftnettet skal besøkes av delvis autonome droner som kan avsløre feil og mangler før de blir kritiske og fører til utfall. Straks de flyvende inspektørene oppdager noe mistenkelig popper det bilder opp på skjermene i kontrollrommene hvor de presenteres for eksperter.

I dag sitter operatører og tolker bilder tatt med helikopter som har fotografert kraftlinjene. Det er dyrt og på langt nær i sann tid.

Kraftbransjen tror antall utfall kan reduseres til halvparten eller mindre når man kommer i gang med effektiv dronebasert inspeksjon.

Behov for endring

Behovet for nye bedre og billigere løsninger for å inspisere infrastruktur er det ingen ting i veien med. Bare i Norge har vi 340.000 kilometer med overføringslinjer for strøm. Det kreves at de inspiseres med minimums 10 års mellomrom, men i værutsatte strøk bør det skje oftere.