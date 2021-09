Nå kommer «elsyklene» for sjø og snø

Friedrichshafen/Tyskland: Verdens første elektriske hydrofoil-sykkel, kaller de Manta 5 Hydrofoiler XE-1.

– Høyden på foilene gjør at du praktisk talt flyr mens du kjører på vannet, sier markedssjef Tayla Styles i det new zealandske selskapet.

Manta 5 ble først vist fram på verdens største elektronikkmesse, CES i Las Vegas, og er allerede etablert i markedene i hjemlandet og i USA. Nå distribueres hydrofoilen til 30 land.

Trening på vann

Manta 5 drives med pedalkraft og varierende grad av elektrisk assistanse - og byr på 460 watt pedalassistert effekt. Tayla Styles opplyser at hydrofoilens 882 Wh-batteri varer i rundt halvannen time med maksimal motoreffekt, og inntil fire timer med mer forsiktig bruk.

Målet med innovasjonen, som høstet en Eurobike Award under årets sykkelmesse, er å gjenskape en følelse av å sykle - på vannet.

Manta 5 egner seg for elver og innsjøer - og takler sjø med moderate bølger. Batterihuset er IPX8-sertifisert, og tåler å ligge under vann, og aluminiumsskroget er utviklet for å takle saltvann. Foliene i karbon har et spenn 1,22 meter foran og 1,98 meter bak.

– I konstruksjonen har vi forsøkt å finne den optimale balansen mellom stabilitet og gode manøvreringsegenskaper, sier Tayla Styles.

Manta 5 er utstyrt med Garmins elsykkel-fjernkontroll, som kan veksle mellom syv ulike motorinnstillinger, mens Manta 5s egen app logger de vanlige målene, som fart, tid brukt, avstand tilbakelagt, puls og batterinivå. Med lav motorassistanse kan hydrofoilen tross alt brukes til trening.

– Manta 5 er en allrounder, og etter hvert blir vi nok mer spesialiserte, for eksempel kan det være spennende å utforske en surfemodell, sier Styles.

Manta 5 Hydrofoiler XE-1 selges for ca. 9000 amerikanske dollar.

Manta 5 kan brukes til trening og lek på vann. Nå pønsker gründerne på en surfeversjon

Lek på snø

Aronsno er en fransk start up-bedrift som tar med elsykkelteknologien opp i Alpene - for å kjøre på snø. De er klare med en prototyp på verdens første snø-elsykkel, starter snart produksjonen, og tar opp bestillinger for levering i 2022.

– Hvis du vil frakte varer til hytta, må du finne en annen løsning. Dette er bare for gøy, er den ærlige meldingen fra gründer Agathe Lebaron på Eurobike.

Arosno lanserer det de kaller en snø-mountainbike, som trekkes fram pedalkraft og elmotor. Foto: Arosno

Produktet beskrives som en krysning mellom en terreng-elsykkel og en slede. Batteriet er i skrivende stund på 946 Wh, men gründerne har et eget batteri under utvikling som skal være klart før lansering. Dagens versjon har en toppfart på 25 km/t og gir maks rekkevidde på 45 kilometer med motorassistanse til pedaltråkkingen.

Aronso har satt sammen en rekke hyllevare-komponenter fra elsykkelprodusenter i markedet, og mener det er avgjørende for denne typen innretninger at de blir klassifisert som elsykler.

– Det krever ikke sertifikat, og du må ikke begrense deg til å bruke regulerte områder. Denne kan brukes overalt - den er stillegående og utslippsfri, sier de.

Første versjon selges for ca. 7000 euro.