Nå kommer de oppblåsbare private romstasjonene

Nå vurderer astronauter og forskere fra private bedrifter hvorvidt det er mulig å lage store, oppblåsbare rommoduler som kan gå i kretsløp rundt Månen. Samtidig vil de utvide romskipene med oppblåsbare alkover når de reiser ut til Mars.

Den private amerikanske bedriften Bigelow Aerospace i Nevada kunngjorde tirsdag at de har etablert selskapet Bigelow Space Operations (BSO) for å drifte de private romstasjonene som Bigelow Aerospace allerede utvikler og bygger i dag.

Firmaet vil innen utgangen av året ha undersøkt markedet for private romstasjoner og starte opp. Og i løpet av få år regner man med å ha opptil 500 ansatte.

Med dette er veien lagt for private romstasjoner, konstaterer romfarts-nettstedet Space.com.

Kunngjøringen får samtidig NASAs omtrent en ukes gamle forslag om privatisering av den internasjonale romstasjonen, ISS, om få år til å virke litt foreldet.

Myke, oppblåsbare rommoduler

Bigelow Aerospace bygger myke moduler som er komprimerte når de sendes opp, og deretter blåses opp, og ligner på en slags bikube.

Akkurat nå henger det faktisk en slik modul – kalt Beam – utenpå ISS. Beam-modulen er utviklet i samarbeid med NASA, og den ble montert utenpå ISS og utvidet i slutten av mai 2016 som en ekstra alkove.

Tanken er at slike moduler skal spare plass i framtidens romskip når astronauter skal på langvarige oppdrag i rommet, og at man blåser dem opp når romoppdraget har kommet i gang.

Beam-modulet Oppblåst: Vekt 1400 kg, lengde 4,01 m, diameter 3,23 m, volum 16 kubikkmeter Ifølge NASA hadde besetningen på ISS fra mai 2016 og fram til oktober 2017 vært ute i Beam 13 ganger. De har gjennomført forsøk med strålingsavskjerming, installert strålingsmonitorer, samtidig som de rutinemessig henter inn luft- og overflateprøver. Prøvene sendes fortløpende til Jorden for å bli analysert. Kilde: NASA / Bigelow Aerospace

Akkurat nå undersøker NASA hvor godt Beam beskytter astronautene mot kosmisk stråling, kollisjoner med romavfall og de ekstreme temperatursvingningene i rommet.

I første omgang hadde NASA og Bigelow Aerospace avtalt en toårig testperiode.

Men NASA har blitt så begeistret for modulen – som blant annet brukes til oppbevaring av utstyr – at de i november 2017 forlenget avtalen med minimum tre år med mulighet for en ytterligere forlengelse etter med ett år av gangen.

Nå gir altså den utvidede testperioden også Bigelow Aerospace en ypperlig testplattform for videre planer for private romstasjoner.

Kobler sammen flere moduler

Beam rommer bare 16 kubikkmeter. Men Bigelows romstasjoner blir litt større. De jobber med en modul ved navn B330 på 330 kubikkmeter. En slik modul vil kunne fungere som en individuell romstasjon, og man kan også koble sammen flere.

Slik forestiller man seg at det kan se ut når Bigelow får en rommodul i kretsløp rundt Månen. Foto: Bigelow Aerospace Space Station

Ifølge Bigelow Aerospace vil de være klare til å lansere sine to første B330-moduler i 2021, og de håper at de sammen med romfartsbedriften United Launch Alliance kan få sendt den første B330-modulen i kretsløp rundt Månen innen 2022.

Men i løpet av åtte-ti år håper de på å kunne sende opp på en monstermodul, Olympus, som har seks ganger større plass enn B330.

Lunken mottagelse av NASAs ISS-modell

I forrige uke skapte NASA, som nevnt, overskrifter verden over med nyheten om at USA vil forlate ISS når den nåværende avtalen utløper i 2025.

I stedet legger de opp til at romstasjonen – som i dag er et internasjonalt samarbeid med blant annet ESA, Canada og Japan – kan overtas av private til forskningsbruk.

Nyheten kom i forbindelse med at NASA la fram budsjettforslaget sitt for 2019. Dette forslaget tar utgangspunkt i president Trumps mantra Make America Great Again, der NASA tar på seg lederskjorta i dagens romkappløp tilbake til Månen og lengre ut i rommet. Poenget er at USA har oppnådd det de ønsket på ISS, og nå vil bruke penger og ressurser på framtidens mål.

Tanken om privatisering av ISS fikk en litt lunken mottakelse rundt om i verden. Og i en kommentar til det danske nettstedet Ingeniøren ser direktør Kristian Pedersen hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space, heller ikke for seg en slik framtid for ISS:

– Jeg tviler på at ISS blir en privat romstasjon. Dels er den ganske slitt, og holder vel maksimalt i 10 år til. Dels er den dyr i drift, så jeg kan vanskelig se attraksjonen og forretningsmodellen for å drifte den privat.

Og med planene til Bigelow Aerospaces, ser framtiden for en nedslitt romstasjon kanskje også enda mindre attraktiv ut.

