Nå kan svenskene kjøpe solcellepaneler på Ikea

Tirsdag lanserte Ikea sin egen solcelleløsning i samarbeid med svenske Svea Solar. Foreløpig er det begrenset hvem som får kjøpe den nye løsningen.

Ikea-produktet, som får det passende navnet Solstråle, er i første omgang bare tilgjengelig via Ikeas nettsider, og bare i områdene Skåne, Stockholm og Gøteborg. Installasjonen foretas av Svea solar. I løpet av høsten skal salget utvides til de fleste svenske steder der solenergi er interessant, skriver svenske Ny Teknik.

Svea solar ble startet av to sivilingeniører i 2014. Til å begynne med solgte de solceller fra leiligheten sin på Solna, til villaeiere i hele Sverige. Nå har Svea solar vokst til å bli et energiselskap som selger solcellesystemer, batterier, ladebokser og grønn strøm.

Tilpasses hver kunde

Solstråle skal være et nøkkelferdig solcelleanlegg som skal tilpasses hver enkelt kunde. Ikea tilbyr finansiering og kundestøtte som en del av pakken. Den svenske regjeringen har også varslet økt støtte til investeringer i solenergi i årene som kommer.

En undersøkelse utført av svenske Kantar Sifo på oppdrag fra nettopp Ikea og Svea solar viser at over halvparten av svenske huseiere vurderer å skaffe seg et solcelleanlegg.

Nordmenn må vente

Vi nordmenn må antagelig vente noen år før vi kan kjøpe solceller på Ikea. Til Din side sier Senior kommunikasjonssjef Troels Normann Mathiesen i Ikea Norge at de har planer om å tilby solceller til hjemmebruk innen 2025. I mellomtiden skal man høste erfaringer fra satsingen i Sverige.

Ifølge Ny Teknik skal ikke Ikea selge hjemmebatterier og ladebokser i Sverige i første omgang.

– Det er ikke uaktuelt å tilby disse produktene i Sverige. Det er noe vi vil se på framover, sier pressesjef Jakob Holmström i Ikea Sverige til Ny Teknik.

Produseres i Kina

Ikea har lenge syslet med planer om å selge solceller i det svenske markedet. En lemping på kravet om byggesøknad, kombinert med signaler om økt statlig støtte, har gjort det interessant å tilby produktet.

For kunder som bestiller solcelleanlegg fra Ikea er leveringstiden fire til tolv uker. Solcellepanelene produseres i Asia, primært i Kina.

I dag kommer 0,3 prosent av den totale strømproduksjonen i Sverige fra solenergi. Svenske myndigheter har et mål om at ti prosent av strømmen skal være fra solenergi innen 2030.

– Vi ser at det finnes et potensial på 15 prosent, forutsatt at man lytter til svenske huseiere, forenkler kjøpsopplevelsen og tilbyr et trygt og prisgunstig alternativ, sier styreleder Björn Lind i Svea Solar i en pressemelding.