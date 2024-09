– Dette er nødvendige reduksjoner i kostnadsnivåer for å bringe selskapet til lønnsomhet i dagens marked, sier administrerende direktør Andreas Thorsheim i Otovo i en børsmelding.

Antall ansatte blir redusert til rundt 200, fra 366 i begynnelsen av tredje kvartal, opplyser selskapet.

Svak lønnsomhet

I slutten av august meldte solcellemontøren at de hadde vekst i flere markeder, men at det ikke kompenserte for de dårlige resultatene i Skandinavia og Spania.

I årets andre kvartal installerte de 1827 solcelleanlegg, opp 13 prosent sammenlignet med første kvartal.

Sammenlignet med samme periode i fjor falt likevel antall prosjekter med 43 prosent.

Kutter på tvers av selskapet

Omsetningen gikk samtidig ned 27 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og inntektene var også ned 43 prosent.

Kostnadsreduksjonene selskapet nå gjennomfører går på tvers av hele selskapet. Målet er å gjennomføre kuttet i antall medarbeidere gjennom de kommende ukene.

Det dramatiske kuttet i antall stillinger sparer selskapet for rundt 150 millioner kroner, heter det i børsmeldingen.

Etablerer felles servicesenter

Samtidig skal det kuttes mellom 50 og 75 millioner kroner i administrative kostnader. Otovo opplyser at selskapet skal ha et felles servicesenter i Spania.

Ved å samlokalisere ressursene vil de kunne operere mer effektivt, heter det i meldingen.

Solcellemontøren mener omstruktureringen ikke vil påvirke deres evne til å ha oversikt over de ulike markedene de opererer i.

Otovo peker i børsmeldingen på at de har en felles teknologiplattform i alle landene de operer i. Selskapet mener plattformen gjør dem kapable til å øke produktiviteten med ressursene som blir igjen.

400 millioner i underskudd i 2023

Otovo-sjef Andreas Thorsheim har siden august vært klar på at meldingen at solcellemarkedet har vært utfordrende, og at de skulle gjennomføre flere kostnadstiltak.

Kuttene som nå kommer i tillegg til effektiviseringen som ble iverksatt i desember i fjor hvor de kuttet 65 stillinger etter at det ble kjent at Otovo hadde et underskudd før skatt på 122,7 millioner kroner i fjerde kvartal i 2023.

Solcellemontøren passerte milliarden i omsetning samme år, men de gikk fortsatt med 400 millioner i underskudd.

Thorsheim lovet da at de skulle rigge selskapet mer effektivt.

– Det har vært en lengre periode med svakere etterspørsel enn under energikrisen. Men prisene på solceller har nå kommet kraftig ned og er på «all time low», sa han.