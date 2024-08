Solcellemontøren Otovo har hatt vekst i flere markeder, men det kompenserer ikke for de dårlige resultatene i Skandinavia og Spania, melder selskapet i en børsmelding.

I årets andre kvartal installerte de 1827 solcelleanlegg, opp 13 prosent sammenlignet med første kvartal. Men i forhold til samme periode i fjor har antall prosjekter falt 43 prosent.

Omsetningen er ned 27 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og inntektene er ned 43 prosent.

Otovo-sjef Andreas Thorsheim sier i meldingen at solcellemarkedet har vært utfordrende, og at de planlegger å gjennomføre flere kostnadstiltak. Dette kommer i tillegg til effektivisering iverksatt i desember i fjor.

Leverer flere batterier

Otovo er blant solcellemontørene som også leverer batteriløsninger. Energilagring blir mer populært i markedet, og selskapet ser for seg at mer enn halvparten av systemene de vil levere fremover inkluderer batteri.

Samtidig fortsetter prisene på både solceller og batterier å falle, noe de tror vil bidra til å øke marginene.

De tror også at økende gasspriser i Europa og endringer i subsidier vil gi bedre resultater i andre halvdel av 2024.

Dødt batterimarked i Norge

Thorsheim sa nylig til TU at over halvparten av kundene deres allerede nå velger batteri i tillegg til solceller. De opererer i 13 land i Europa.

– Batterier er nesten en forutsetning for at huseiere skal føle seg trygge på at det lønner seg å kjøpe solcelleanlegg i dag, sa Thorsheim.

I Norge er det ingen støtte til batterier. Det gjør også sitt med salget. Rundt to prosent av kundene deres her kjøper batteri.

– Norge er i en særstilling fordi staten tilbyr strømstøtte, samtidig som Enova ikke gir batteristøtte. Den kombinasjonen er vi alene om, og den så godt som garanterer at batterimarkedet vil forbli dødt i Norge, sa Thorsheim.