Nå kan én og samme operatør styre ti selvkjørende lastebiler

– En stor milepæl, sier Pär Degerman, utviklingssjef i det svenske startup-selskapet Einride.

I midten av mai ble T-pod, Einrides selvkjørende, elektriske lastebil, tatt i bruk av DB Schenker i Jönköping. Det skal være første gang at en førerløs lastebil er tatt i bruk på offentlig vei. En dispensasjon fra svenske myndigheter gjør dette mulig.

– Dette er en overgang til et trygt, effektivt og bærekraftig transportsystem. På denne måten kan utslippene fra godstransport på vei reduseres med inntil 90 prosent.

Godt miljø og god butikk

– Global oppvarming er vår tids store utfordring, og godstransport på vei står for 5-7 prosent av verdens CO 2 -utslipp. Hvert år øker utslippene, på grunn av økt etterspørsel og mangel på kostnadseffektive, bærekraftige alternativer. NO x -utslipp fra dieselmotorer gir også helseproblemer. Våre lastebiler har ingen utslipp ved bruk, og kutter totale CO 2 -utslipp betydelig, sier Degerman.

Han understreker at den førerløse lastebilen ikke bare er godt nytt for miljøet, men også for bunnlinjen:

– Vår løsning kan kutte utgiftene med inntil 60 prosent. Drivstoffsutgiftene er en viktig del, men også bemanningen. Mennesket vil fremdeles spille en viktig rolle i fremtidens veitransport. Men vi vil se en overgang fra sjåfør til operatør. Én operatør kan kontrollere en hel flåte av selvkjørende kjøretøy, og fjernstyre disse ved behov.

Millimeterpresisjon

Fordelene er flere. Hviletider blir neppe en diskusjon, og uten førerhus er det mer plass til last. Den sju meter lange T-pod har plass til 15 europaller, og har en maksimal totalvekt på 26 tonn. Batteripakken er på 200 kWt, og lastebilen har en rekkevidde på inntil 200 kilometer før den må lades.

– Såfremt infrastrukturen er på plass, skal T-pod i fremtiden kunne lade seg selv, sier Degerman.

Seks kameraer, fire radarer, fire IR-sensorer og to antenner skal gjøre at T-pod skal bevege seg og parkere med en presisjon på 20 millimeter. I dag har bilen lov til å kjøre i fem kilometer i timen.

– Hvordan har erfaringene vært så langt, både på godt og vondt?

– Vi skaper noe helt nytt, og leder an i transformasjonen av veitransport. Det er ingen tur i parken, og vi må kontinuerlig utfordre oss selv for å finne innovative løsninger. Men progresjonen er god.

Kan styres fra hvor som helst

I tillegg til å kjøre ferdigspikrete ruter, kan T-pod styres over mobilnettet. Lastebilen kan fjernstyres fra hvor som helst i verden, bare mobilnettet er ok. Det viste svenskene nylig på en mobilmesse i Barcelona, der de brukte 5G-nettet til å kjøre en T-pod hjemme i Sverige.

– Foreløpig duger et avansert 4G-nett, men 5G vil bli på sikt essensielt.

Og legger til at han er bekymret for 5G-utbyggingen i Europa.

– Vi ligger bak USA og deler av Asia, og vi frykter at Europa blir liggende bakpå i utviklingen. Det vil være negativt for ny, innovativ teknolog, for eksempel autonome kjøretøy.

Norrøn gud

Hvor mange fungerende T-pods som eksisterer i dag, vil han ikke kommentere.

T-pod har ingen førerhytte, og kan laste inntil 15 europaller. Foto: Einride.tech

– Men det er snakk om flere, og enda flere er i produksjon. Vi holder på med kommersielle installasjoner for Lidl og Svenska Retursystem. Vi har skrevet kontrakt med fem selskaper på Fortunes 500-liste. Det er altså grunn til å forvente flere T-pods på veien i en ikke så fjern fremtid, sier Degerman.

Selskapet hans har kontorer både i Stockholm, Göteborg og Silicon Valley. Mens Einride er et annet navn på den norrøne tømrerguden Tor, står T-pod for «transport» og «pod» – altså «skall» eller «hylster».