Tidlig på 1800-tallet hadde forløperne til moderne sykler ramme av tre. Så kom stål, deretter aluminium. For hardcore teknologientusiaster er det nå karbonfiber som gjelder. Om du da ikke er hardcore på klima- og miljøsiden. Da kan du kjøpe sykkel av tre, og ringen er sluttet.

Historien bak er litt pussig. Den greske produsenten Cocomat lager først og fremst madrasser, puter, senger og sengetøy. Samt litt badekåper og møbler.

Ifølge bedriftens nettsider ble eieren, Paul Efmorfidis, utfordret av sin sønn til å sykle fra Amsterdam til Athen. Det utløste arbeidet med å designe, teste ut og produsere en sykkel som skiller seg fra alt annet. Den første kom på markedet i 2016.

Mange varianter

Nettstedet techradar.com har intervjuet den britiske importøren, som forteller at syklene er laget av ask fra USA. Det skal være tilstrekkelig materiale i ett tre til å lage 50 sykler. For hvert tre som hugges, plantes et nytt.

Nå kan du velge blant 11 forskjellige tresykler. Det rommer barnesykler, vanlige sykler for menn og kvinner, elsykler og sammenleggbare sykler. Ifølge nettsiden til produsenten ligger vekten på 14 kilo for den sammenleggbare og 23 kilo for elsykkelen.

I Norge er åtte av variantene tilgjengelige. Den minste barnesykkelen kommer på 9500 kroner, mens den dyreste elykkelen koster 41.500 kroner.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å komme i kontakt med Cocomat Norge, uten at noen tok telefonen.