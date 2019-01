Nå kan barna bygge sine egne roboter mens de lærer å kode

Las Vegas: - Når barn leker med Mabot, skjønner de hvordan ingeniører jobber, sier Silu Jiang i Shenzhen Creative Science and Eductation Company, mens han demonstrerer leketøyet under Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas.

Slik ser Mabot ut i pakka den leveres i. Foto: Svein-Erik Hole

Selskapet han jobber for har produsert et byggesett som utfordrer barn til å skape roboter med modulære komponenter. Gjort riktig, utvikler robotene funksjoner som å flytte ting, reagere på hva som skjer i omgivelsene og samhandle med miljøet rundt.

Den største pakka kan ende opp som en slags avansert bilbane med en robotpark ved siden av.

– Det følger med instruksjoner som forklarer hvordan både banen, kjøretøy, humanoider og andre roboter skal bygges. Den store utfordringen ligger i kodingen, sier Jiang.

Koder i Scratch

De har valgt å benytte det visuelle programmeringsspråket Scratch, som i sin tid ble utviklet av MIT Media Lab, og er utbredt i undervisning for barn. Scratch er veldig logisk bygget opp, med drag and drop av ulike kommandobolker.

Underveis vil barna tydelig se hva det medfører å flytte på en kodesnutt - hvordan det for eksempel kan få et kjøretøy lengre rett fram før det svinger.

Kodingen skjer i det visuelle programmeringsspråket Scratch. Foto: Svein-Erik Hole

– Konstruksjonene i Mabot består av fem ulike elementballer: Kontrollballen, batteriballen, driverballen, forbindelseballen og sensorballen. Mens barna koder, lærer de fort hvordan disse komponentene spiller sammen og former sluttproduktet, sier Jiang.

Helikopter, biler og roboter som produsenten har tegnet, er innretninger de fleste begynner med. Men etter hvert som barna behersker teknologien, kan de også forsøke seg på helt egne konstruksjoner.

Konkurrerer med Lego

Når barna er trenet, kan de konstruere sine egne robotfigurer. Foto: Svein-Erik Hole

Når konstruksjonen er fullført, styres robotene fra en app på telefon eller nettbrett. Her velger man tempo, kommanderer bevegelser, skifter farger på lys med mer.

Da Mabot benyttet crowfundingtjenesten Kickstarter for å finansiere første versjon av byggesettet, markedsførte de det som «Verdens første plug and play robotiske leketøy». Men de er på ingen måte alene på markedet - Lego og flere andre leketøyprodusenter tilbyr pakker som inneholder byggematerialer og muligheter for å kode en robot. Under CES-messa ble det også vist fram en Harry Potter-tryllestav som må kodes riktig for å kunne utføre alle triks.

Mabot selges gjennom nettbutikker, med en startpakke til 200 amerikanske dollar, eller et pro kit med flere robotmuligheter til 800 dollar. Leketøyet er beregnet på barn fra seks år og oppover.

