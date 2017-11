Her er Oslos ferskeste realfaglige tilbud - rettet mot barnehagebarn

Fredag fikk Oslo fått et nytt realfaglig tilbud. I den lavere enden av aldersskalaen.

Pi-parken i Hausmannsgate i Oslo er etablert av Espira barnehager. De kaller det en forskningspark for barnehagebarn som skal være med på å viske ut sosiale forskjeller.

Vi har tatt en titt på den. Det å kalle det en forskningspark passer nok ikke om vi ser på det vanlige begrepet av betegnelsen. Men for 5-åringer stiller det seg annerledes. Aktivitetene det bys på her kan nok virke som forskning på denne aldersgruppen.

Det viktigste er nok at de lærer ting de vanligvis ikke gjøre i vanlige barnehager, og læringen blir maskert i lek, opplevelser og eksperimenter.

Flere barnehager på besøk

– Dette er ikke en vanlig barnehage hvor barna skal gå hele dagen. Dette er et sted barnehager kan gjøre utflukter til og hvor de kan være og oppleve lek og aktiviteter som har med realfag å gjøre, sier Oda Bjerknes. Hun er førskolelærer og realfagspedag og og skal stå for driften av stedet.

Hvem vet: Kanskje det er en fremtidig byggingeniør vi ser. Foto: Espira

I første omgang vil Pi-parken, som er på rundt 100 m2 i 3. etasjer i forbindelse med en større barnehage, bli et tilbud til de andre Espira-barnehagene i Oslo, men Bjerknes ser ikke bort fra at de også kan tilby besøk til andre barnehager.

Her skal det også være et realfaglig kompetansesenter for Espira-ansatte fra hele landet.

De kan ta imot inntil 24 barn samtidig. De vil bli fulgt av de ansatte i barnehagene og det kan være inntil seks barn per voksen. Hvert besøk i Pi-parken er på rundt tre timer. Så er det tilbake til den vanlige barnehagen igjen, men med nye inntrykk og ny kunnskap.

Matematikk og projeksjon

Pi-parken er delt opp i mange ulike områder for læring og opplevelse. Et av den handler om matematikk. Det kan høres ambisiøst ut for barn som ikke er kjent med tallsystemet, men selv om tallrekken fra 1 til 10 er limt på gulvet er det mye lek og oppgaver som leder de unge hjernene inn på faget.

Mål og vekt: Det er lett å leke seg til en gryende tallforståelse. Foto: Espira

– Det viktigste er at barna får med seg noe i sekken. De skal kunne se på tall når de begynner på skolen og si at dette er noe de kan meste og at det er gøy. Det er viktig at det enkelte barn får lov å velge hva de vil. Vi skal ikke tvinge dem gjennom alle aktivitetene. Dette skal være lystbetont og det er barna som bestemmer, sier Bjerknes.

Mest lek: Fremfor alt skal det være moro å være på besøk i Pi-parken. Foto: Espira

Hun mener det er viktig å være ærlig med barna og kalle en spade en spade. Og matematikk for matematikk. De lærer om tall og mengder gjennom lek og på den måten fjerner de frykten for fag som kan oppstå senere.

Mikroskop og projeksjon

En av aktivitetsområdene handler om mikroskopi. Her får barna tilgang til et enkelt mikroskop som er koblet til en projektor.

– Det var en opplevelse å se hvordan noen av barna utforsket en død flue de fant. På lerretet kunne de se flua forstørret og de som ville ha inntrykkene med seg kunne trykke på en knapp så kom det ut en utskrift av flua eller det andre de utforsket. I alt har vi delt området i seks ulike fag og med mange forskjellige eksperimenter og opplevelser på hvert område, sier hun.

Kjemi

Kjemi er et annet område i Pi-parken. Her får barna bruke reagensrør og kolber som skikkelige kjemikere. En rekke ulike forsøk endrer egenskapen til væsker som farger og viskositet. De blir også presentert for ikke-newtonske væsker, slik som utblandet maismel som blir hardt når noe treffer det. Det er mye mer enn vann og brus det går an å undre seg over for en 5-åring.

– Mange barn synes et skjelett er litt skummelt, men når vi ser nærmere på modellen vi har ender det som regel med stor interesse og en flom av spørsmål, sier Bjerknes og legger til at tilbudet gjør det mulig å demonstrere masse sammenhenger i hverdagen som de fleste barn ikke får noe innblikk i så tidlig. – Jeg er sikker på at et slikt pedagogisk realfagstilbud stimulerer barnas nysgjerrighet og lærelyst, sier hun.

Samfunnet trenger flere med interesse for realfag

Sammen om eksperimenter: Gruppearbeid er bra for læringen under ledelse av førskolelærer og realfagspedagog Oda Bjerknes. Foto: Espira

– Det gleder meg stort at det er åpnet et tilbud til barn som kan stimulere interessen for realfag gjennom nysgjerrighet, vitebegjærlighet og lek. Norges behov for flinke folk med realfaglig utdanning er stort og vi ligger etter andre land på dette området. Barna er de som trengs til å løse fremtidens utfordringer på teknologiskifter, på miljø, klima og på mange andre områder. Ikke minst eldrebølgen som nå banker på døren, sier visedekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje.

Åpnet Espira Pi-parken: Tidligere stortingsrepresentant og nå visedekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje var et naturlig valt til å åpne Pi-parken. Foto: Espira

Hun har stor tro på å utnytte barns naturlige nysgjerrighet og lekelyst og mener realfag presentert på riktig måte er spesielt egnet til dette.

– Dette er et godt eksempel på mangfoldet i barnehagesektoren som har utviklet seg. Selv vokste jeg opp på 70-tallet og husker med gru det såkalte O-faget. Her fikk vi presentert et negativt syn på realfag og industri, og den pedagogikken preget nok mange i min generasjon. Det er godt at den nye oppvoksende generasjonen slipper det, sier hun.