Nå har også svenskene fått fart på elbilsalget – men de sliter med å få tak i biler

I første halvår i år ble det registrert 9.193 nye elbiler i Sverige, viser tall som TU har hentet ut fra Bil Sweden.

Det er omtrent 10 prosent flere biler enn i samme periode i fjor, til tross for koronakrisen. Det totale bilsalget i Sverige har falt med 25 prosent i første halvår. Dermed har elbilandelen gått opp fra 5 til 7,3 prosent. Dette er fortsatt tall som ligger mange bak år Norge.

En av fire kan lades

Ladbare hybrider utgjør en stor andel av salget i Sverige. 26 prosent av nyregistreringene i første halvår er biler som kan lades. Andelen er mer enn doblet det siste året. I Sverige er det altså i større grad en overgang fra rent til delvis fossilt drivstoff.

Dermed faller også gjennomsnittlig CO 2 -utslipp fra nye svenske biler fort: 15 prosent så langt i år, ifølge Bil Swedens daglige leder Mattias Bergman.

I Norge er om lag halvparten av nyregistreringene elbil, og totalt er rundt tre av fire nye biler ladbare.

I Sverige kunne angivelig elbiltallene vært enda bedre, om det bare hadde vært biler tilgjengelig.

– Det er fortsatt større etterspørsel enn tilbud av ladbare kjøretøyer, så hoveddelen av de som produseres og tildeles Sverige er allerede solgt. Dette er en effekt av at produksjonen har vært stengt, og at det allerede før krisen var lengre leveringstider for disse kjøretøyene, som stort sett bestilles av selskaper direkte fra fabrikkene og ikke fra lagerbiler, sier Bergman i en pressemelding om bilsalget så langt i år.

Sverige er riktignok det landet EU-kommisjonen anslår blir minst økonomisk rammet av krisen, med et fall i brutto nasjonalprodukt på drøyt 5 prosent i år. Men fallet i bilsalget er så stort, at Bil Sweden har etterlyst en krisepakke fra den svenske regjeringen.

Tesla topper fortsatt

I Norge har Audi Etron vært den suverene elbilsuksessen så langt i år. I Sverige er bildet ganske annerledes. Etter seks måneder topper Tesla Model 3 med 1.706 solgte eksemplarer. Det er faktisk færre enn hva Tesla har solgt av samme bil i Norge på samme tid – og her er modellen på 6. plass på elbiltabellen for 2020.

Model 3 toppet registreringen i Sverige også i første halvår i fjor. Som da er det Renault Zoe som er på 2. plass på tabellen over nyregistrerte elbiler, før Audis elbil nå er inne blant de tre mest solgte modellene (i betydningen registrert). For ett år siden lå Etron bare på 8. plass, langt bak blant annet BMWs I3 og Hyundai Kona.

Nye prognoser fra Bil Sweden indikerer at det blir 270.000 nyregistrerte biler i Sverige i år. Det er i så fall et fall på rundt 20 prosent fra hva som faktisk ble registrert i fjor.

Knapt halvparten er interessert i å eie elbil

Ifølge en ny undersøkelse i Sverige, gjennomført av Blocket og Yougov, sier 43 prosent at de kan tenke seg å kjøpe elbil neste gang de kjøper bil. En av fire som er interessert i å kjøpe elbil, nevner den økonomiske gevinsten ved å eie en elbil framfor en fossilt drevet bil som den viktigste årsaken, ifølge undersøkelsen.

Halvparten oppgir imidlertid miljø som hovedårsak til at man vurderer elbil.

Også på Blocket, som kan sammenliknes med den norske nettjenesten Finn, er det Tesla Model 3 som selger mest nå, med Kia Niro og VW E-Up på de neste plassene.