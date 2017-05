Nå har nesten halvparten av alle eneboliger og småhus installert varmepumpe

Nye eneboliger og småhus selges nesten alltid med den billigste formen for oppvarming som entreprenøren kan finne. Det er stort sett panelovner.

Likevel går opptil 55 prosent av boligeierne ut og anskaffer seg en varmepumpe, viser en ny undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret.

Senteret har skaffet tallmaterialet fra importører, forhandlere og montører, for å finne ut hvor de nye varmepumpene monteres.

Undersøkelsen viser også at salget av varmepumper i fjor økte med 12 prosent.

Stadig flere velger varmepumpe

Den aller største andelen av salget går, som før, til eksisterende boliger som ikke har varmepumpe fra før. Det betyr at stadig flere norske boliger nå har denne formen for oppvarming.

NOVAP – Norsk Varmepumpeforening anslår at mellom 40 og 50 prosent av alle norske eneboliger og småhus er oppvarmet av en eller annen varmepumpeteknologi.

De første varmepumpene som ble installert i boliger begynner nå å trekke på årene, derfor øker erstatningssalget til eksisterende boliger. Mange har slitt ut den første og ønsker seg en ny med bedre effektivitet og andre fordeler.

Mange finner også ut at de ønsker mer enn én luft-til-luft-varmepumpe og installerer en eller flere ekstra i boligen.

Vekst i markedet i 2016: Stadig flere bytter ut den gamle varmepumpen med ny

Øker i hytter

Leder: Rolf Iver Mytting Hagemoen er sjef for Novap - Norsk varmepumpeforening Foto: Katrine Lunke

Utvikling fra 1995: Det har vært en voldsom utvikling av varmepumpesalget, spesielt fra 2005 Foto: Novar

Av et totalsalg på 73.000 varmepumper gikk 87 prosent til boliger, mens åtte prosent ble installert i en fritidsbolig.

– Mange norske hytter har stor komfort med innlagt vann som gjør at den må ha en viss oppvarming om vinteren. Noen hytter bruker parafin til oppvarming, og for de fleste vil dette ikke være lov etter 2020, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP på telefonen fra årskonferansen til den Europeiske Varmepumpeforeningen.

Yrkesbygg står for bare fem prosent av antallet varmepumper installert, men dette er for det meste store luft-til-vann og bergvarmepumper med stor effekt.

Klima- og miljødepartementet har ute på høring om det skal være unntak fra forbudet for hytter under 70 kvadratmeter.

Hagemoen forteller at selv om Sverige, Finland og Norge er helt på topp i salg av varmepumper per innbygger, så øker salget i hele Europa. I land som Frankrike, Italia og Tyskland pusher myndighetene på for å øke utbredelsen av varmepumper.

Mange tiltak gir utslag: Dette er trolig verdens mest klimavennlige flyplassterminal

Forskjell på Norge og Sverige

Både Norge og Sverige har svært høy andel av boligoppvarming med varmepumpe. I Norge er andelen av luft-til-luft-varmepumper svært høy, men i Sverige og Finland er det større etterspørsel etter vannbåren varme.

Fjernvarme er vanlig i næringsbygg og boligblokker, mens varmepumper og bioenergi med vannbåren varme er vanlig i småhus.

Besparelse: Det høye antallet varmepumper vi har i Norge står for en betydelig besparing av energi. Her er besparelsen vist i forhold til den strømmen vi måttet ha brukt om varmen sklle komme fra konvensjonelle elektriske varmeovner. Foto: Novap

– Jeg skulle ønske vi hadde en høyere andel av dette i Norge også. Spesielt når vi nå nærmer oss 2020, hvor det blir forbudt å fyre med fossil olje. De som har eldre boliger basert på oljefyr burde ta en titt på lønnsomheten til en slik varmepumpe, som både kan varme opp huset og levere varmt tappevann, påpeker Hagemoen.

– Dessverre er det nå for kort tid igjen til forbudet inntreffer til at alle rekker få installert slike varmepumper. Jo lenger de venter jo trangere blir det i døra. Det vil ikke være nok installasjonskapasitet.

Under tre år igjen til fossilkutt: Det kan bli kaldt i husene for de som er avhengig av fyringsolje i 2020

Markedet går av seg selv

Varmepumpersalg: Illustrasjonen viser hvordan de ulike markedene for varmepumper fordeler seg i grått. De blå viser hvor store bidrag de ulike markedene bidrar til den fornybare energiproduksjonen. Fornybarandelen er den produserte varmen i kWh fratrukket strømforbruket i kWh som har gått med til å produsere varmen. Foto: Kilde: Prognosesenteret

NOVAP er fornøyd med at nordmenn nå ikke lenger trenger å bli skremt av overskrifter i krigstyper om høy strømpris for å velge luft-til-luft-varmepumper.

Nå installerer vi disse varmepumpene selv når strømprisen er lav.

Likevel er de skuffet over at det ikke selges mer av bergvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper. De håper at økt fokus på energieffektivisering og utfasing av oljefyr vil øke etterspørselen etter disse varmepumpene.